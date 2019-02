Während in den überirdischen Gängen die Kinder mit ihren Puppenwagen herumtollen, eine Gruppe älterer Damen Karten spielt und Geschäftsleute im Café auf ihren Laptops herumtippen, wird im Keller des Berner Generationenhauses gebaut. In den katakombenartigen Räumen riecht es nach Holzspan, eine Tribüne wird an die grobsteinige Wand gezimmert.