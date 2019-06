Essen, gedruckt in Bern

Kurzzeitig bekamen sie auf diesem Gebiet Konkurrenz aus Zürich, aber die Firma habe nach wenigen Monaten aufgegeben. Schanzes versenden in die ganze Schweiz, praktisch rund ums Jahr. Einzig im Juli fahren sie den Betrieb runter, weil die Leute lieber grillieren wollen, als einen Fünfgänger zu verspeisen, wissen sie aus Erfahrung.

Im Bümplizer Businesspark

In den Anfängen war ihr Betrieb bei der Autobahnausfahrt im Wankdorf in Containern stationiert, wo sie nach einigen Jahren aber an Kapazitätslimiten kamen. Seit zwei Jahren sind sie in Bümpliz im alten Postfinance-Hauptsitz. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen, die Postfinance will hier einen Businesspark aufbauen.

Mit dem braunen Plattenboden erinnert die ehemalige Kantine an vergangene Zeiten; diese gestalten die Schanzes nun um und eröffnen Ende Juni ein Kulinarium. Für die künftigen Mieter des Businessparks soll es der Treffpunkt werden. Und für Gourmetbox? «Ein Spielplatz für Erwachsene», sagt Martin Schanz.

Den Anfragen der Kundschaft, ob man sich bei ihnen vor Ort verpflegen lassen könne, können sie nun entgegenkommen. Einen Stock über ihnen haben sie eine grosse Dachterrasse mit Sicht auf Bümpliz, Blöcke und Bergkette.

Eine wichtige Rolle wird auch der 3-D-Lebensmitteldrucker spielen. Der Schoko-Dinosaurier ist inzwischen fertig, und in der Kartusche bleibt gerade noch genügend Schokolade für eine kubische Form übrig. «Diese würde ich zum Beispiel mit Honigmousse füllen», schwärmt Martin Schanz. Stoisch baut der Drucker eine um die andere Schicht Schokolade auf, die beiden 40-Jährigen schauen fasziniert zu. In Zürich am Hauptbahnhof stellten sie ihren Drucker vor.

Eine von ihnen durchgeführte Umfrage zeigte, dass viele in ein Restaurant essen gehen würden, in dem die Gerichte aus dem Lebensmitteldrucker kommen. «Die Leute waren viel offener dafür, als wir angenommen haben», sagt Martin Schanz. Das motiviert die beiden, sporadisch solche Dinners durchzuführen. Im kleinen Rahmen, denn der Drucker können sie nicht in mehrfacher Ausführung hinstellen, da er mit über 5000 Franken zu Buche schlägt.