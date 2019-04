Es stinkt auf dem Bahnhofplatz

Video: SDA

Die nackten Füsse! An ihnen bleibt der Blick hängen. «Der Kontakt zum Dreck ist wichtig», sagt Barbara Roggwiller. «Es geht um die Verbundenheit mit der Materie.» Barbara Kiener ist bekannt für eigenwillige Kunstprojekte. In Interlaken provozierte sie Ende 2017 mit einem Weihnachtsbaum, auf dem in Leuchtbuchstaben stand «Kein Gott, kein Krieg?». Es gab Vandalenakte.

Verglichen damit ist der Misthaufen in der Stadt Bern harmlos. Was halten die Passanten davon? Die Reaktionen reichen von einem eindeutigen: «Das ist scheisse. Im wahrsten Sinne des Wortes.» über «Na ja, das ist halt Kunst, das muss man nicht verstehen» bis zu «Ich komme vom Land. Dort würde niemals ein Bauer ohne Stiefel in den Kuhmist stehen. Den Geruch bringt man nie mehr weg.»