«Es kam nie in Frage, die Haag-Streit-Gruppe nach China zu verkaufen»

Die Haag-Streit-Gruppe ist seit 160 Jahren in Besitz der Gründerfamilien. Wieso haben Sie und die übrigen Aktionäre sich jetzt für einen Verkauf entschieden?

Walter Inäbnit: Ich habe während 30 Jahren für das Unternehmen gearbeitet. Das ist genug. Zudem bin ich 72 Jahre alt. Wir werden älter, aber ein Unternehmen muss jung bleiben. Das heisst ­erneuern. Der Zeitpunkt für eine Nachfolgeregelung war gekommen.

Hätten Sie es gerne gesehen, wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter das Unternehmen weitergeführt hätten?

Wir haben unseren Kindern ­immer freigestellt, ob sie in der Gruppe arbeiten wollen. Sie ­haben sich für andere Berufe entscheiden. Für mich ist entscheidend, dass das Unternehmen von Leuten geführt werden, die dies am besten können. Denn es geht immerhin um insgesamt 1350 Mitarbeiter, 900 davon in der Produktionsholding, die wir nun verkauft haben.

Wie lange lief die Suche nach einem Käufer?

Wir haben den Verkaufsprozess vor etwa einem Jahr gestartet. Am Anfang hatten wir etwa 40 Interessenten. Darunter waren auch viele Private-Equity-Firmen. Weitere interessierte ­Unternehmen stammten aus Europa, darunter Deutschland und Belgien, sowie aus den USA. Es gab zudem Interessenten aus China.

Und wer bot am meisten?

Gewisse US-Konzerne. Doch ein Verkauf an solche Firmen kam für uns nie in Frage. Und noch mehr haben Unternehmen aus China geboten.

Waren da auch bekannte Firmen darunter?

Wir haben die Angebote von ­Anfang an abgelehnt. Auch wenn sie uns erklärt haben, dass sie über viel Geld verfügen, um europäische Hightech-Firmen zu übernehmen. Zudem haben sie uns versprochen, dass bei ihnen alles sehr schnell gehen werde.

Das tönt alles sehr verlockend.

Ich gehe davon aus, dass sie einen Riesenbetrag geboten hätten. Aber uns war immer klar, dass ein Verkauf an ein chinesisches Unternehmen für uns nicht in Frage kommt. Auch ein Verkauf an eine US-Firma war für uns kein Thema.

Welche Kriterien waren Ihnen beim Verkauf wichtig?

Wir wollten unsere Produktionsholding an ein Unternehmen verkaufen, das selbst auch eine Produktion hat und von einer Familie geführt wird. Weiter war uns wichtig, dass der Firmenname Haag-Streit bestehen bleibt sowie die bestehenden Standorte sowie die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Kurz: Uns war wichtig, dass das Unternehmen in der gleichen Art und Weise weitergeführt wird.

Was hat den Ausschlag für die Metall Zug AG gegeben?

Die Metall-Zug-Gruppe hat verschiedene Standbeine. Sie wollte in der Medizinaltechnik ein Standbein dazukaufen. Ihre Absicht ist, Haag-Streit wie bisher als eigenständige Gruppe zu führen. Dieser Aspekt war wichtig für uns. Zudem hat mir ein befreundeter Berner Unternehmer von seinen guten Erfahrungen erzählt. Ich bin überzeugt, dass die Metall-Zug-Gruppe Haag-Streit ein ideales Umfeld bieten wird, um weiteres Wachstum zu erzielen und ihre führenden Marktpositionen zu sichern. Mit dem neuen Hauptaktionär kann die nachhaltige Entwicklung von Haag-Streit gesichert werden.

Welche Versprechen hat das Unternehmen Ihnen zudem ­abgegeben?

Uns war wichtig, dass das Unternehmen die Übernahme aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Zudem hat mir die Spitze der ­Metall-Zug-Gruppe versprochen, dass Haag-Streit künftig gewisse Akquisitionen tätigen wird, um das Produkteportefeuille zu ergänzen. Ich bin überzeugt, dass dies sinnvoll sein wird.

Was bedeutet die Übernahme für das Kader und die Mitarbeiter in Köniz?

Der bisherige Chef des operativen Geschäfts, René Ott, wird das Unternehmen auch künftig führen. Die Jobs der Mitarbeiter sind gesichert.

Wann war alles unter Dach und Fach?

Wir haben den Vertrag am Mittwochabend vorunterzeichnet, dann wurde am Donnerstag bis in die Nacht hinein verhandelt. Der Mittwochabend war für mich sehr interessant. Speziell auch in privater Hinsicht. Ich hatte den Vertrag unterschrieben. Und danach erhielt ich einen Anruf von meiner Tochter, und sie teilte mir mit, dass ich Grossvater geworden sei. Für mich war es das erste Mal.

Welche Pläne haben Sie in ­Zukunft?Die Führung der Finanzholding mit ihren Firmenbeteiligungen wird mich weiterhin in Anspruch nehmen. Auch hier stehen Nachfolgeregelungen an. Zudem bin ich Mitglied verschiedener Stiftungsräten. Die Arbeit wird mir nicht ausgehen.

Sie haben sich in der Vergangenheit immer wieder auch politisch geäussert. Wie beurteilen Sie die Wirtschaftspolitik des Kantons Bern?

Der Kanton Bern kann nicht einfach eine Milliarde von den anderen Kantonen kassieren und so tun, wie wenn alles bestens wäre. Ich habe immer wieder für unsere Holding Angebote von anderen Kantonen erhalten, in denen sie uns aufzeigten, wie tief bei ihnen die Steuerbelastung ist. Auch ­privat würde ich 25 Prozent ­weniger Steuern bezahlen, wenn ich den Wohnsitz nach Greng bei Murten verlegen würde.

Was müsste der Kanton tun, ­damit es aufwärts geht?

Ich habe es bereits der Berner ­Finanzdirektorin Beatrice Simon gesagt. Der Kanton Bern muss es so machen wie Singapur. Dort ­sitzen die Wirtschaftsförderer und die Vertreter der Steuer­behörden mit Unternehmern, sich dort ansiedeln wollen, an einen Tisch. Im Kanton Bern interessiert die Steuerbehörden nicht, was die Wirtschaftsförderung macht.

Doch der Kanton Bern tut auch einiges: Der Pharmakonzern CSL dürfte für die neue Pharma­fabrik, die er in Lengnau baut, nicht viel Steuern bezahlen.

Ein solches Angebot hat Haag-Streit als bestehende Firma nie erhalten.

Und wieso sind Sie dennoch ­privat und mit Ihrem Unternehmen im Kanton Bern geblieben?

Mein Herz schlägt für diese ­Region. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)