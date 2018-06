«Es ist wichtig, Rollenmodelle zu haben»

Es ist viel Bewegung auf den labyrinthartigen Gängen des Bauchzentrums im Inselspital, man hört Italienisch, Englisch, Deutsch. Und Lachen. Die Ruhe selbst, steuert Annalisa Berzigotti (44), leitende Ärztin und renommierte Forscherin auf dem Gebiet der Lebererkrankungen (Hepatologie), das Sitzungszimmer an. Blicke folgen ihr.

Es sei gut und wichtig, sagt sie, sich hohe Ziele zu setzen und Konfrontationen zu wagen. «Aber es ist genauso wichtig, eine geerdete Person zu sein, die gerne lacht.»Berzigotti spricht gut Deutsch – aber auf Italienisch lodert das argumentative Feuer noch kräftiger.

Vor wenigen Tagen ist sie mit dem neu geschaffenen Stern-Gattiker-Preis ausgezeichnet worden, den die Schweizerische Akademie für medizinische Wissenschaften eingerichtet hat, um den weiblichen Nachwuchs in der Medizin für eine akademische Karriere zu motivieren.

«Es ist eine grosse Ehre, als Erste diesen Preis zu erhalten», sagt Berzigotti. Besonders jetzt, da die Frauenförderung zu Recht ein Topthema geworden sei. Am Inselspital. In der Schweiz. In ganz Europa.

«Fantastica!»

Obschon 60 Prozent der Medizinstudierenden weiblich sind, beträgt der Frauenanteil auf der Professurstufe schweizweit bloss 10 bis 15 Prozent. «Die Medizin wird immer wichtiger und um­fassender. Wir können es uns schlicht nicht leisten», sagt Berzigotti dazu, «dass die Hälfte des Talents auf der Strecke bleibt.» Nicht aus politischer Correctness: Sondern «weil gemischte Teams bessere Resultate bringen». Punto. Basta.

«Eine geerdete Person zu sein, die gerne lacht, ist genauso wichtig wie Ambitionen und Karriere.»Annalisa Berzigotti

Aus der ganzen Schweiz gingen 40 Kandidaturen für den Stern-Gattiker-Preis ein. Besonders hat Gewinnerin Berzigotti berührt, dass ihr Chef, Professor Jean-François Dufour, sie ohne ihr Wissen angemeldet hat. «Und zur Unterstützung meiner Kandidatur fragte er Arbeitskolleginnen und -kollegen in der Schweiz und in Europa an, die mich positiv ­bewerteten, ohne dass ich etwas davon erfuhr.»

Berzigotti wurde laut der Jury als Vorgesetzte geschildert, die «zahlreiche jüngere Kolleginnen betreut und fördert und damit sowohl persönlich wie auch professionell ein erreichbares Vorbild für den weiblichen akademischen Nachwuchs» darstelle.

«Ich war mir nicht bewusst, dass ich selber ein Rollenmodell sein könnte», sagt Berzigotti. Und lacht. Für sie aber waren Rollenmodelle stets wichtig. Ihre Mutter etwa, die in Bologna, wo Annalisa Berzigotti aufwuchs und ­später studierte, trotz Familienpflichten eine eigene Karriere als Unternehmerin aufbaute – zu einer Zeit, als das alles andere als selbstverständlich war.

«Fantastica, meine Mutter», sagt Berzigotti. Ihretwegen sei es für sie normal gewesen, eine eigene Laufbahn anzustreben, ohne die ständige Angst in sich zu tragen, als Frau auf zusätzliche Widerstände zu stossen.

Die gläserne Decke

«Ich hatte viel Glück», bekennt sie. Sie sei auf Mentoren und Türöffner, Frauen wie Männer, gestossen, «die mir zeigten, dass man Karriere machen und doch ein normaler Mensch bleiben kann». Sie selber habe zwar keine Kinder, aber «viele meiner Freundinnen gründeten eine Familie». Ein Leben als Spitzen­medizinerin und Mutter sei heute möglich.

Allerdings: Man dürfe nicht naiv sein. «Es gibt keine Karriere, ohne dass man Opfer bringt.» Wer in die medizinische Forschung gehe, müsse überdurchschnittlichen Einsatz leisten. «Ich arbeite sehr viel», sagt Berzigotti, «aber auch sehr gerne.» Ihr Team am Bauchzentrum der Insel sei «fast wie eine Familie».

Klar: Weil Männer als Leader viel häufiger seien, sei es für Männer auch selbstverständlicher, für sich Führungspositionen einzufordern. Die gläserne Decke gibt es auch an Berzigottis Arbeitsort: An der Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin, der die Hepatologie angehört, besteht die ärztliche Leitung aus fünf Männern. Auf der nächsttieferen Stufe der leitenden Ärzte kommen zwei Frauen, unter ihnen Berzigotti, auf acht Männer.

Aber Attenzione!

Sie selber sei nicht eine Person, die sich damit aufhalte, Diskriminierung zu beklagen. Sie versuche, in der Frauenfrage mit engagierter Arbeit vorwärtszukommen – und mit der Selbstverständlichkeit, hohe Ambitionen zu haben. Aber Attenzione! Wer Frauenförderung ernst nehme, müsse an zwei neuralgischen Punkten ansetzen. Am Anfang der Karriere mit Mentorinnen.

Und im Moment, wenn Frauen nach der Familienphase wieder in die Forschung einsteigen wollen, mit flexibleren Arbeitszeitmodellen. «Das ist es, woran wir arbeiten müssen», sagt Berzigotti. Es gebe keinen Grund, auch nur ein bisschen nachzulassen.

Als Annalisa Berzigotti vor knapp vier Jahren aus Barcelona ans Inselspital wechselte, habe sie sich Sorgen gemacht, dass ihr in Bern die menschliche Wärme des Südens fehlen würde. «Ich täuschte mich. Es ist unglaublich, wie offen und freundlich hier am Inselspital alle sind», sagt sie.

Einen vergleichbaren Geist der Zusammenarbeit habe sie bisher nirgends erlebt. Und dass ausgerechnet sie als Ausländerin zur ersten Gewinnerin eines so wichtigen Preises werde: Ein solches Mass an Offenheit sei in Italien oder Spanien undenkbar. «Das zeigt», so Berzigotti, «dass hier vor allem die Leistung zählt. Und nichts anderes.»

Ecco: Für Frauenförderung wären das ideale Voraussetzungen. Eigentlich. (Berner Zeitung)