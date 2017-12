«Es ist schwierig, aus der Spirale herauszukommen»

Wann spricht man von häuslicher Gewalt?

Judith Hanhart: Wir verstehen darunter einen Umgang in der Familie, der bei anderen Familienmitgliedern physische oder psychische Verletzungen zur Folge hat und ein Klima der Angst schafft.

Wie werten Sie es, wenn ein Vater seinem Kind eine Ohrfeige verpasst?

Wir propagieren klar eine Er­ziehung ohne körperliche Bestrafungen. Wobei: Manchmal ist es für ein Kind deutlich schlimmer, wenn es x-mal ohne Nachtessen ins Bett muss und so isoliert wird, als wenn es einmal eine Ohrfeige bekommt.

Ist der Fall von Beata T. mit Misshandlungen in der Kindheit und Unterdrückung in der Ehe für Sie ein alltäglicher oder ein extremer Fall?

Wir sind sehr oft mit Wieder­holungsfällen auch über mehrere Generationen hinweg konfrontiert. Es ist für Betroffene schwierig, aus der Gewaltspirale herauszukommen und sich abzugrenzen.

Warum ist es schwierig, jemanden zu verlassen, der einen so oft verletzt hat?

Oft trauen sich Betroffene nicht zu gehen, weil ihnen ihr Selbstbewusstsein durch ständige Erniedrigungen genommen worden ist. Zudem haben alle Menschen auch gute Seiten. Es gibt häufig Eigenschaften, die einem gefallen und die man am Partner, den man ja einmal geliebt hat, noch mag. Oft verspricht der Partner ja auch Besserung, das glaubt man dann gern.

Kommt es häufig vor, dass Menschen, die als Kind unter häuslicher Gewalt litten, das später auch wieder erleben?

Ja. Eltern leben den Kindern vor, wie man Konflikte löst. Wenn man als Kind lernt, dass man sich besser nicht wehrt, wenn geschrien oder geschlagen wird, weil es nur noch schlimmer wird, dann wehrt man sich als erwachsene Person in der Ehe tendenziell auch nicht.

Wie oft sind Frauen und Kinder Opfer von häuslicher Gewalt, wie oft die Männer?

Bei einseitiger Gewalt sind gemäss den Einsatzzahlen der Kantonspolizei Bern in 90 Prozent der Fälle Männer die Täter. Dann gibt es noch die gegenseitige Gewalt, wo beide abwechslungs­weise Opfer und Täter sind. Etwa wenn beispielsweise unter Alkoholeinfluss ein Streit eskaliert.

Wir sind in der Altjahrswoche, haben Weihnachten hinter uns. Registrieren Sie in der ver­meintlich friedlichen Zeit mehr Fälle von häuslicher Gewalt?

In Zeiten, in denen Familien viel Zeit miteinander verbringen, rufen mehr Betroffene bei uns an. Das liegt auch darin begründet, dass es für Streitereien und Konflikte ein Zusammensein braucht. Man sitzt aufeinander. Dann ­steigert das traditionelle, heile Familienbild auch den Druck auf Familien, in denen es weniger gut läuft: Es wird erwartet, dass man schön feiert, dass man es gut zusammen hat, dass man nicht streitet. Wenn Meinungsverschiedenheiten nicht mehr ausdiskutiert werden, damit die Familienharmonie nicht gefährdet wird, kann das zu Eskalationen führen.

Die Berner Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt existiert seit zehn Jahren. Wie können Sie Opfern helfen?

Für die Unterstützung von Opfern sind die Opferhilfe-Beratungsstellen und Frauenhäuser zuständig. Unsere Hauptaufgabe ist die Sensibilisierung von Fachleuten. Gynäkologiepraxen und Schulen etwa sollen über das Thema informiert sein und allfälligen Opfern die Anlauf­stellen vermitteln können. Das stellen wir sicher, indem wir etwa Broschüren verbreiten und runde Tische durchführen. Wir bieten auch Weiterbildungen für verschiedenste Fachpersonen an. Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist die Arbeit mit den Gewalt ausübenden Menschen. Wir bieten für sie Einzel- und Gruppenberatungen an. (Berner Zeitung)