Erwärmendes Kerzenziehen

«Der Anlass ist friedlich», findet Christian Knorr und fügt hinzu: «Es gibt so eine Art Werkstatt­gefühl. Die Kinder rennen nicht so rum, sondern sie sind gezwungen, aufzupassen.» Der Vater von Hannah (6) und Sebastian (4) hat sich, wie weitere fünfzehn Kinder, in der Thomaskirche im Liebefeld eingefunden, um das Angebot zum Kerzenziehen zu nutzen.

Die Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter stehen um zwei Tonnen versammelt und tunken hoch konzentriert ihre Dochte ins flüssige Wachs. Sie warten einen Moment, ziehen die Kordel wieder heraus und sehen nach, ob ihre Kerze schon gewachsen ist. Geduld brauchen die Kinder aber schon, denn bis so eine Kerze fertig ist, vergehen schnell mal anderthalb Stunden oder mehr.

Schmelzen früher und heute

Knorr schätzt die entspannte Atmosphäre auch als eher wenig kirchenverbundener Mensch. «Das spielt keine Rolle», sagt seine Frau Nicole Güdel und freut sich darüber, dass ihre Kinder ihre Freizeit hier auf wertvolle Art verbringen können. Die Familie wohnt im Quartier und wenn die Kerzen nicht fertig werden, können sie sie einfach über Nacht hängen lassen und am nächsten Tag wieder kommen.

«Besinnlich» findet die Stimmung auch Andreas Bohren, der mit seinen beiden Söhnen Mat­thieu (3) und Fabrice (6) gekommen ist. Fabrice ist stolz darauf, seine Kerze ganz allein gemacht zu haben, und – ganz Profi– hat ein System entwickelt, nach dem er eine Kerze ins Wachs taucht, während eine andere gerade trocknet.

Tatsächlich sind die Kinder fasziniert vom Kerzenziehen. «Das Kerzenziehen ist eine sehr schöne Sache», sagt Christine Egli, die Sozialdiakonin der Thomaskirche. Sie organisiert das Kerzenziehen zum ersten Mal, doch der Anlass ist schon sehr alt.

Begonnen hat damit René Schneider, der 34 Jahre lang Sigrist der Thomaskirche war. Der heute 82-Jährige ist immer noch beim Kerzenziehen aktiv und erinnert sich an die Anfänge zu Beginn der Siebzigerjahre: «Wir haben das Wachs in einem alten Waschzuber mit heissem Wasser geschmolzen, das war eigentlich gefährlich», sagt er. Er freut sich deshalb über die modernen Geräte heute.

Kerzenzieh-Kurs belegt

Der Kerzenzieh-Veteran hat sie selbst aus Zürich geholt und dort sogar extra einen Kurs im Kerzenziehen belegt. Dabei musste sich Schneider für das Kerzen­ziehen zunächst erwärmen, weil sein Terminkalender so voll war, doch sagt er rückblickend: «Ich bin froh, dass ich es gemacht habe!» Trotz Trubel und Heiterkeit liege eine gewisse Feierlichkeit in der Luft, findet er.

Das alles wäre nicht möglich ohne die Initiative von Freiwilligen, weiss Christine Egli. Sie helfen nicht nur beim Kerzenmachen, sondern haben auch Kaffee und Kuchen für die Eltern und Kinder vorbereitet. Das Kerzenziehen findet bis zum 29. November, jeweils ab 14.30 Uhr, statt. (Berner Zeitung)