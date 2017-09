Erstmals eine Frau an der Spitze

Grosshöchstetten erhält die erste Gemeindepräsidentin der Gemeindegeschichte: Christine Hofer. Die EVP-Politikerin hat als Einzige für das ab Januar 2018 vakante Amt kandidiert und wird an der nächsten Gemeinderatssitzung als still gewählt erklärt. Hofer übernimmt das Amt von Hanspeter Heierli (BDP), welcher per Ende 2017 abtritt. Angesprochen auf ihre neue politische Aufgabe, erklärt sie: «Ich will mithelfen, das Dorf zu prägen.»

Christine Hofers politische Karriere begann in der Höchstetter Schulkommission. Vor vier Jahren folgte die Wahl in den Gemeinderat, in dem sie sich um das Ressort Bildung gekümmert hat. Nun will sie primär die Arbeit der letzten Jahre fortführen: «Verschiedene Projekte sind aufgegleist, jetzt geht es an die Umsetzung.» Sie spricht über die Schulraumplanung und Sanierungen, von Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten. Oder: «Als Dorf attraktiv bleiben und trotzdem unseren Charakter er­halten.»

Grosshöchstetten steht an diesem Wochenende vor einem weiteren historischen Schritt. Am Sonntag entscheidet sich, ob die Gemeinde mit dem benachbarten Schlosswil fusionieren wird. Bei einem Ja wäre Christine Hofer nicht nur die erste Frau an der Gemeindespitze – sie wäre das überhaupt erste Oberhaupt des «neuen» Grosshöchstetten. (Berner Zeitung)