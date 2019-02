Der Laufbursche

Als Jürg Biancone am 1. Juli 1981 zur Stadtkanzlei zurückkehrte, hiess seine Stelle noch wie seit 1916 Stadtschreiber-Stellvertreter; ab 1998 wurde sie in Vizestadtschreiber umbenannt, wie Emil Erne, der Alt-Stadtarchivar der Stadt Bern, in einem Nachruf schreibt.

Als Vize in der Stadtverwaltung war Biancone zuständig für alles Praktische: für die Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, für die Veranstaltung der offiziellen Bundesfeier und für die Betreuung des Budgets der Stadtkanzlei.

Da der Stadtrat bis 2001 über kein eigenes Ratssekretariat verfügte, war Biancone auch für die Versorgung des Parlaments mit den Sitzungsunterlagen verantwortlich. «Jürg Biancone war Organisator, Ansprechperson, Fachmann für Logistik, Troubleshooter, Vertrauensmann, Laufbursche für alles Mögliche», schreibt Emil Erne in seinem Nachruf.

Er sei jeweils auch der erste gewesen, der die städtischen Wahlergebnisse kannte. «Fünfmal musste er einem amtierenden Gemeinderatsmitglied die brutale Botschaft von der Abwahl überbringen», schreibt Erne.

Steiler Aufstieg nach KV-Lehre

Der Absolvent einer KV-Lehre trat im Oktober 1969 als Sekretär und Rechnungsführer der Stadtkanzlei seine erste Stelle in der Stadtverwaltung an. Schon ein Jahr später holte ihn der damalige Stadtpräsident Reynold Tschäppät als Adjunkt beim Wirtschaftsamt in die neu geschaffene Planungs- und Wirtschaftsdirektion. Dort stieg er 1978 zum Direktionssekretär auf und hatte unter anderem die Gemeinderatsgeschäfte vorzubereiten.

Bote für Zaffaraya

Biancone war gewissermassen der «inoffizielle Spezialist für Jugendfragen» innerhalb der Stadtverwaltung. Dieses Aufgabengebiet war ihm zugefallen, weil er 1971 beim Aufbau des Jugend- und Kulturzentrums Gaskessel mithalf.

Ab 1981 war er die Ansprechperson innerhalb der Stadtverwaltung für das autonome Jugendzentrum, das damals in der Reitschule entstand. Er fungierte auch als Verbindungsmann der Stadt zum Hüttendorf Zaffaraya. «Die Beschlüsse des Gemeinderats überbrachte er dem Hüttendorf höchstpersönlich», schreibt Erne.