Er prügelte seine Tochter, weil sie zu wenig ass

Immer wieder laufen ihr Tränen über die Wangen. Sie habe ihren Mann einmal aufgefordert, mit der Gewalt aufzuhören. Da habe er auch sie geschlagen. Danach habe sie sich nicht mehr getraut, etwas zu sagen.

«Ich war neu hier, kannte niemanden, wusste nicht, an wen ich mich wenden sollte», rechtfertigt die 33-jährige Frau ihre Passivität. Einer Nachbarin waren die blauen Flecken am Körper des Mädchens jedoch aufgefallen.

Als sie die Mutter darauf ansprach, meinte diese lediglich, ihre Tochter sei mit dem Fahrrad gestürzt. Warum sie damals gelogen hatte, das kann die Beschuldige vor Gericht nicht sagen. Sie muss immer wieder mit den Tränen kämpfen.

Mit Wallholz geschlagen?

Das tut auch der beschuldigte Vater, als er vor Gericht über seine verstorbene Tochter reden muss. Der hagere Mann sitzt mit Trainerhose und T-Shirt auf seinem Stuhl. Seine Frau hat er seit der Verhaftung vor 14 Monaten nicht mehr gesehen.

Seine Tochter habe er zum ersten Mal im November 2017 zu Gesicht bekommen, als ihre Mutter mit ihr in die Schweiz reiste. Er lebte zu diesem Zeitpunkt schon über 3 Jahre hier. Aus Eritrea geflüchtet war er, weil ihm dort eine Gefängnisstrafe drohte. Es hiess, er sei schuldig an einem Suizid eines Soldaten, was er jedoch bestritt.

18 Jahre leistete er Militärdienst in Eritrea. Seine Familie sah er während dieser Zeit kaum. Als Frau und Tochter zu ihm nach Bümpliz zogen – er arbeitete mittlerweile im Rahmen eines Praktikums in einem Altersheim – habe er sich gefreut, sagt er vor Gericht. «Ich dachte damals, ich sei ein guter Vater», gibt der Mann zu Protokoll, um anzufügen «heute weiss ich, dass es nicht stimmt.»

Er gibt zu, seine Tochter regelmässig geschlagen zu haben. Er bestreitet hingegen, sie gegen den Kopf getreten zu haben, als sie am Boden lag, wie es seine Frau mehrmals schilderte. Ebenso weist er den Vorwurf zurück, er habe seiner Tochter mit einem Wallholz das Nasenbein zertrümmert. Auch das hatte seine Frau behauptet – gestützt auf Aussagen der Tochter, da sie selbst nicht zugegen war. Der Vater behauptet noch heute, die Blessuren stammten von einem Sturz in der Dusche.

Verweis auf andere Kultur

Der Beschuldigte gibt an, seine Tochter habe zu wenig gegessen, jeweils nur einen Löffel. «Das konnte ich als Vater nicht akzeptieren.» Dass er das achtjährige Mädchen mit militärischem Drill zu Turnübungen nötigte und sie schlug, wenn sie nicht gehorchte, rechtfertigt er mit folgenden Worten: «Ich wollte sie nur motivieren, etwas Sport zu treiben.»

Sein rabiates Vorgehen sieht er mitunter auch kulturell bedingt. «In Eritrea ist es normal, dass man Kinder schlägt», sagt er. Doch er habe es übertrieben, das sehe er heute ein. Der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass sein Kind vor seinem Tod mit blauen Flecken übersät war, meint abschliessend: «Ich bin keine schlechte Person, ich bin eigentlich nicht gewalttätig.»