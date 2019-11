Er lässt Pestizide aus dem Trinkwasser verschwinden

Die Filtermaschine surrt leise im Trinkwasserbrunnen in Worben bei Lyss vor sich hin. Unscheinbar ist sie. Und doch könnte sie die grosse Rettung sein.

In diesem Jahr stand das umstrittene Pestizid namens Chlorothalonil häufiger in den Schweizer Zeitungen als in all den Jahren zuvor zusammengezählt. Auch Roman Wiget, der die Geschäfte der Seeländischen Wasserversorgung führt, hatte das Wort ständig im Kopf. Über 20 Hektaren Land konnte der Wasserversorger hier erwerben. Seit Jahren wird hier kein Dünger verteilt, kein Pestizid gesprüht. Im Sommer blühen auf dem riesigen Feld Blumen, so weit das Auge reicht. Eineinhalb Meter unter dem Boden fliesst das Grundwasser langsam vor sich hin. «Das sind wunderbare Voraussetzungen», sagt Roman Wiget.