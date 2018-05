Er hat die Schweizerhof-Besitzer vor Gericht besiegt

Luxus gebaut, aber nicht bezahlt

Unbezahlte Honorare, eine Strategie des finanziellen Aushungerns und das Androhen eines langen Rechtsstreits: Die Erfahrungen, die das Berner Architekturbüro Spörri Graf Partner mit den Hotelbesitzern aus Katar gemacht hat, sind kein Einzelfall. Ein Blick ins Betreibungsregister der anderen Schweizer Hotels der Katarer zeigt: Auch beim Bau des Bürgenstock-Resorts Luzern und der Sanierung des Nobelhauses Royal Savoy in Lausanne gibt es offene Rechnungen in Millionenhöhe. Im Fall des Bürgenstocks sind es per Mitte März 28 Betreibungen mit einer Betragssumme von ins­gesamt knapp 5,4 Millionen Franken.

Die betroffenen Unternehmer dürfen sich nicht namentlich äussern, weil die Bauherren sie Schweigeklauseln unterschreiben liessen – laut dem Schweizerischen Baumeisterverband ein unübliches Vorgehen. Was sie jedoch gegenüber dieser Zeitung berichten, deckt sich exakt mit dem, was die Schweizerhof-Architekten erlebt haben. «Es ­kamen ständig neue bauliche Wünsche dazu, wegen des Zeitdrucks wurde aber vieles nicht schriftlich festgehalten», sagt einer der Unternehmer. Nun werde er von der Bauherrschaft für die Mehrkosten verantwortlich gemacht. «Sie wollen immer neue Preisabschläge und drohen, dass mich ansonsten der Gang durch die Gerichtsinstanzen nochmals 250'000 Franken kosten werde.»

Die Drohungen wirkten, sagt der Unternehmer. Doch nach dem Urteil zugunsten der Berner Architekten ziehe er jetzt auch einen Prozess in Erwägung. «Die Bürgenstock Hotels AG äussert sich nicht zu möglichen Gerichtsverhandlungen», schreibt Sprecher Jonas Reif.