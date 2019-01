Autos mit geöffnetem Laderaum, Velos mit Anhänger, Fussgänger mit Einkaufstrolleys: Im Sekundentakt biegen sie an diesem Januarnachmittag in den Werkhof in Köniz ein, manövrieren aneinander vorbei, entsorgen ihre Kartons und Elektrogeräte – und schlängeln sich wieder hinaus.