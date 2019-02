Die Skywork Airlines fliegt seit letztem August nicht mehr von und nach Belp. Die Berner Airline musste Konkurs anmelden. Wer meint, der Flughafen Bern-Belp sei deshalb nun verwaist, irrt.

Am Sonntag landeten und starteten Flugzeuge fast im Minutentakt. Was bei einem Blick auf die Flughafen-Website bei den An- und Ankünften auffiel: Bei den meisten Flügen war ein Ort in England als Start oder Ziel-Destination vermerkt – meist in London oder nur rund eine Stunde von London entfernt: London Luton, London Gatwick, Farnborough oder Biggin Hill. Aber auch Leeds oder Oxford wurden oft angeflogen. 34 Abflüge und 27 Landungen wurden insgesamt verzeichnet.