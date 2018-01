Emotionaler Abschied von einer Kirche

Es sei kein leichter Tag, sagt Pfarrer Paul Hengartner zu Beginn seiner Ansprache: «Es ist eine Abschiedsfeier, die vielen Anwesenden schwerfällt.» Während er spricht, sind über vierhundert Augenpaare auf ihn gerichtet. Die Kirche Heiliggeist in Bern Tiefenau ist bis auf die letzte Kirchenbank gefüllt, viele Besucher müssen auf die Stehplätze in den hinteren Reihen ausweichen.

Es ist die letzte Messe, welche die katholische Gemeinschaft in diesen Räumen abhält. Das Gebäude wurde verkauft, die Büros bereits vor einigen Wochen geräumt. Mit Sparmassnahmen habe der Umzug aber nichts zu tun, betonte Paul Hengartner bereits in früheren Gesprächen: «Es ist ein strategischer Entscheid, ein Blick in die Zukunft.» Die Mehrheit der Kirchgemeinde Bremgarten fühle sich eher der St.-Johannes-Kirche zugeneigt, in der Kirche Heiligkreuz kehren nur noch wenige Menschen ein.

«Ganz nüchtern müssen wir erkennen: Das kirchliche Leben hier ist sehr ausgedünnt», so Hengartner. Nur noch etwa zwanzig Menschen besuchten den Gottesdienst regelmässig. Dennoch: Gerade für diese treuen Kirchgänger sei der Wechsel eine sehr emotionale Angelegenheit. Seit 1969 gehört die Kirche zu ihrem Leben: Hier feierten sie Hochzeit, liessen ihre Kinder taufen, trauerten um Verstorbene.

Ein Stück Heimat verloren

Emotional ist der Abschied auch für die kroatische Gemeinschaft, die den Grossteil des Publikums ausmacht. «Heimat ist dort, wo man versteht und verstanden wird», meinte deren Pater Gojko Zovko, «mit der Kirche verlieren wir also auch ein Stück Heimat.» 32 Jahre lang nutzte die kroatische Gemeinschaft die Heiligkreuzkirche für ihre Feierlich­keiten, erinnert sich Zovko: «An Feiertagen kamen hier über achthundert Menschen zusammen.

Über tausend Kinder wurden in diesem Raum getauft.» Anders als für die Kirchgemeinde Bremgarten habe sich die Standort­suche für die Kroaten sehr schwierig gestaltet. «Es war nicht leicht, in Bern eine Kirche zu finden, die genug Platz für uns hat», so Zovko. Fündig wurde man schliesslich in der evangelischen Kirche Bethlehem.

Auch künftig eine Burg Gottes

Von aussen sehe die Heiligkreuzkirche ein wenig aus wie eine Burg, meinte Bischofsvikar Arno Stadelmann, der die Entwidmung der Kirche durchführte. Ein Vergleich, der gut zu einem Gotteshaus passe. «So heisst es etwa auch in Psalm 18, 2: ‹Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter›», zitierte Stadelmann. Und auch in Zukunft werde die Kirche eine Burg Gottes bleiben: «Es ist beruhigend, zu wissen, dass unsere Nachfolger dieselbe Bibel lesen wie wir.»

Obwohl Kirchgemeindepräsident Christian Furrer mehrere Interessenten durch die Räumlichkeiten geführt habe – darunter nicht nur religiöse Gruppen, sondern etwa auch ein Weinhändler – entschied man, das Gebäude an eine verwandte, christliche Glaubensgemeinschaft weiterzugeben. Für den günstigen Betrag von rund einer Million Franken wechselte der Bau seinen Besitzer und wird, ab dem ersten 1. Februar, von der rumänisch-orthodoxen Kirche genutzt. «Für uns geht damit ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung», bedankte sich deren Pfarrer Laurentius Precup. Bereits seit 14 Jahren suche seine Gemeinschaft nach einem festen, eigenen Standort.

Neben all diesen Erinnerungen und Ausblicken, die am Sonntag am Altar zur Sprache kamen, blieb doch vieles beim Altbewährten: Während der Andacht reichte man sich die Hände zum Zeichen des Friedens, auch die Hostie wurde während der Kommunion wie gewohnt in Empfang ge­nommen. Nur der Schluss unterschied sich gravierend: Gemeinsam räumten die pastoralen Mitarbeiter den Altar frei und trugen die Osterkerzen, den Inhalt des Tabernakels und das Messbuch aus dem Raum – als symbolisches Zeichen des Abschieds. (Berner Zeitung)