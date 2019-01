Das Rundumangebot ermöglicht Eltern, Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bringen. Kein Wunder, ist das Modell Ganztagesschule zuletzt vielerorts zum Thema geworden. In Bern läuft seit letztem Sommer ein entsprechendes Pilotprojekt. Im Könizer Ortsteil Wabern wird das Konzept 2020 ebenfalls versuchshalber eingeführt.

Kein Bedarf bei Eltern

Auch Muri möchte mit der Entwicklung Schritt halten und die Einführung eines Ganztagesschulangebotes prüfen. Die ­örtliche FDP hat im Parlament einen entsprechenden Vorstoss eingereicht. Ein solches Angebot, argumentiert sie, fördere die ­Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Gesellschaft und ­begünstige die Karrierechancen von Frauen in der Berufswelt. Und: «Eine Ganztagesstruktur wird auch die Attraktivität unserer Gemeinde für Familien und potenzielle Neuzuzüger weiter stärken.»

Politisch ist die Einführung einer Ganztagesschule breit abgestützt. 34 von 40 Parlamentsmitgliedern unterstützen den Vorstoss der FDP und wünschen sich ein Pilotprojekt. Das Problem: Für den Service, den die Politiker ihren Bürgern bieten möchte, besteht im wohlhabenden Muri offenbar gar keine Nachfrage.

«Ein örtlich beschränktes Ganztagesschulangebot wird nicht gewünscht», heisst es in der Stellungnahme des Gemeinderats. Das habe eine Umfrage ergeben, welche die ­Gemeinde bereits 2016 unter den Eltern durchgeführt hatte, als es im Rahmen der künftigen Schulstrategie schon einmal ums ­Thema Ganztagesschule ging.

Umstrittene Umfrage

Zu den Gründen, weshalb Muris Eltern eine Ganztagesschule ablehnen, steht in der Antwort des Gemeinderats nichts. Dieser will dem überraschenden Resultat aber nicht zu viel Bedeutung beimessen – weil bei der Umfrage nur etwa jeder siebte Familienhaushalt der Gemeinde mitgemacht habe. «Eine Beteiligung von nur 13 Prozent ergibt kein wirklich repräsentatives Bild», so das Fazit des Gemeinderats.

Er will die Möglichkeit einer Ganztagesschule deshalb erneut aufs Tapet bringen. «Angesichts der sich abzeichnenden wachsenden gesellschaftlichen Bedeutung der Thematik ist der Gemeinderat bereit, eine repräsentative Prüfung in Auftrag zu geben.» Das Parlament entscheidet am Dienstag Abend, ob der erneute Versuch lanciert werden soll.