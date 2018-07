Elf Jahre pendeln für Pferd Semmel

Bis vor drei Monaten musste sich Anna Koukal jedes Wochenende entscheiden: Pferd oder Freund.

Die Entscheidung, mit wem sie ihre freie Zeit verbringt, fiel oft zugunsten ihres 16-jähri­gen American-Quarter-Horse-Wallachs Semmel aus. Und damit auch für 700 Kilometer Autofahrt, von Bern nach Tübingen, hin und zurück. Denn dort stand Semmel bis Ende Mai in einem Mietstall.

Die gebürtige Deutsche hat nach dem Abitur ein Jahr in Tübingen studiert. Als sie für ihr Studium in sozialer Arbeit und Sozialpolitik vor elf Jahren in die Schweiz kam, musste sie Semmel in Deutschland lassen. Die Kosten, die ein Pferd in der Schweiz verursacht, konnte sie sich damals nicht leisten. Den Wallach deswegen zu verkaufen, kam für sie aber nicht infrage.

Erstes Treffen am Geburtstag

«Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich Semmel zum ersten Mal gesehen habe. Es war am 11. Juli 2005, meinem 19. Geburtstag», erzählt Anna Koukal, die damals noch in Bad Boll bei Stuttgart lebte.

Wie jedes Jahr hatte sich die pferdeverrückte junge Frau zum Geburtstag eine Reitstunde bei ihrem Westernreittrainer gewünscht. «Nach dem Unterricht sagte mein Trainer zu mir: ‹Schau mal in diese Box, dort steht jemand, der passt zu dir.›»

In besagter Box stand Semmel: «Er hat mit seinem Maul an der Fensterscheibe der Box genibbelt und dabei Quietschgeräusche verursacht.» Anna Koukal schmunzelt und ergänzt: «Semmel ist sehr musikalisch.»

Es blieb, die Eltern zu überzeugen, ihr das American Quarter Horse zu kaufen. Der Vater war schnell einverstanden. «Aber meine Mutter war total dagegen, da ich kurz vor dem Abitur stand», erinnert sie sich. «Doch ich war immer sehr gut in der Schule und sah keinen Grund, warum ich Pferd, Schule und Jobs nicht unter einen Hut bringen könnte.» Sie hatte damals einen Nebenjob in einer Bäckerei und gab Nachhilfe.

Investition in die Zukunft

Die junge Frau setzte sich durch und ist sich heute sicher: «Die beste Investition, die Eltern machen können, ist, ihren Töchtern ein Pferd zu kaufen und sie zu verpflichten, selbst für den Unterhalt aufzukommen. Die haben nie wieder Zeit und Geld für Alkohol oder Drogen.»

Zusammen mit ihrem Trainer hat Anna Koukal Semmel als Westernreitpferd ausgebildet. 2006 wurden die beiden Jahressieger im Landesverband Bayern in der Disziplin Reining. Reining ist die Dressur im Westernreiten und beinhaltet unter anderem rasante Drehungen, Spins genannt, und den Sliding Stop, bei dem das Pferd aus dem schnellen Galopp auf der Hinterhand anhält. Geritten werden die Manöver mit einer Hand am losen Zügel.

Durch die Distanz wurde es in den letzten Jahren allerdings schwierig, für Turniere zu trainieren, dazu kam, dass der Wallach gesundheitliche Probleme hatte.

Happy End?

«Ich habe vier Jahre lang überlegt, ob ich Semmel in die Schweiz holen kann oder nicht», erzählt die 32-Jährige, die mittlerweile in Volkswirtschaftslehre doktoriert. Schlussendlich wurde es ihr zu viel, jedes Wochenende entscheiden zu müssen, ob sie ihren Partner oder ihr Pferd allein lassen muss.

Im Mai hat sie den Wallach nach elf Jahren Fernbeziehung in die Schweiz geholt. Nun steht er in Illiswil bei Wohlen in einem Mietstall. Dort besucht Anna Koukal, die mit ihrem Partner in Bern wohnt, Semmel jeden Tag, reitet mit ihm aus oder trainiert mit ihm verschiedene Wes­ternreitdisziplinen.

Ende Juni haben die beiden nach vielen Jahren Turnierpause am Westflow­er-Turnier im Nationalen Pferdezentrum Bern teilgenommen, haben einen ersten und einen dritten Platz belegt und einen zweiten Platz in der Gesamtwertung erreicht.

Nach elf Jahren Fernbeziehung und mehr als einer halben Million gereisten Kilometern klingt das nach Happy End. Doch noch ist nicht alles geregelt. «Semmel ist nur temporär importiert, da es in der Schweiz ein Kontingent für die Einfuhr von Pferden gibt», erklärt Koukal. Für das erste halbe Jahr 2018 war das Kontingent bereits ausgeschöpft, als Semmel in die Schweiz kam. Im Oktober wird noch einmal eine bestimmte Anzahl Pferde zur Einfuhr zugelassen.

Für Anna Koukal und ihren Partner Simon Beyeler bedeutet das, dass sie Semmel noch einmal nach Deutschland zurückbringen müssen und ihn, wenn sie Glück haben, im Oktober endgültig importieren können. Falls das nicht klappt, wird Anna Koukal sich erneut jedes Wochenende entscheiden müssen.

Doch auch das werden die drei irgendwie meistern: «Simon ist der erste Partner, der mir wegen der Zeit, die ich mit Semmel verbringe, keine Vorwürfe macht», erzählt Anna Koukal und fügt an: «Wenn ich sage, dass ich irgendwann ein zweites Pferd möchte, flippt er auch nicht gleich komplett aus.» Vielleicht ist das Happy End ja doch nahe. (Berner Zeitung)