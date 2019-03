Elektrobusse bewähren sich im fahrplanmässigen Einsatz

Kommt es zu Hauptverkehrszeiten zu verkehrsbedingten Verspätungen, können die Ladezeiten an den Endstationen nicht immer eingehalten werden. In der Folge sinkt der Batteriestand. Mit jedem sechsminütigen Schnellladegang in den nachfolgenden Stunden lässt sich die Batterie gemäss Bernmobil sukzessive wieder aufladen. So könnten die Busse den ganzen Tag fahren. Das System habe sich als praxistauglich erwiesen, schreibt Bernmobil in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Der vorerst auf vier Jahre angelegte Pilotversuch auf der Linie 17 soll zeigen, ob sich die Technologie auch längerfristig bewährt. Denn: Die Elektrobusse kosten rund das Doppelte eines Dieselfahrzeugs. Dazu kommen noch die Investitionen für Ladestationen. Der Vorteil: Bernmobil reduziert den CO 2 pro Jahr um über 500 Tonnen.