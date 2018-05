Eisblume-Koch in Mailand

Am Sonntag um 7.20 Uhr fällt der Startschuss für den Wichtracher Dave Wälti: Der 30-Jährige nimmt am internationalen Finale des «San Pellegrino Young Chef»-Wettbewerb in Mailand teil. Dort wird er in fünf Stunden eine Lachsforelle mit Gartengemüse und Kräutertee zubereiten.

«Das klingt nach viel Zeit, doch wenn man alles vor Ort macht, ist es doch nicht so viel», sagt der Koch der Eisblume in Worb. Sorgen bereitet ihm die Produktqualität: Das Gemüse hat er zwar am Mittwoch auf einem Biobauernhof in Kirchdorf abgeholt. Bis zur Zubereitung werden aber drei Tage vergangen sein.

Dieses Menü wird Dave Wälti zubereiten: Lachsforelle mit Gartengemüse. Bild: zvg

«Ich nahm das Gemüse gekühlt nach Mailand mit, doch vor Ort transportiert es eine externe Firma. Schon fünf Minuten an der Sonne wären nicht gut», sagt Wälti. Die Lachsforellen schwammen bis am Freitag noch in der Fischzucht in Rubigen. Diese bringen zwei Kollegen von Wälti nach Mailand mit.

Wie oft Wälti die Lachsforelle schon zubereitet hat, weiss er nicht. «Ich kann das Rezept in- und auswendig», sagt er. Mit dem Gericht qualifizierte er sich an der Schweizer Ausscheidung im letzten September. «In Mailand zu sein, ist aufregend.» Er könne Kontakte knüpfen und andere Meinungen bekommen.

In der Jury sitzen sieben Spitzenköche. Unter anderem mit seinem Mentor André ­Jaeger von der ehemaligen ­Fischerzunft in Schaffhausen hat Wälti das Rezept perfektioniert. Am Sonntagnachmittag entscheidet die Jury, wer der Beste der 21 Teilnehmenden ist. (Berner Zeitung)