Einmaliger Sprung aus dem Rosinenbomber

Einer schaut zum gefühlten hundertsten Mal auf den Höhen­messer an seinem Handgelenk, der andere putzt noch einmal seine Helmkamera: Der Flug vom französischen Mont­béliard ins Berner Seeland zieht sich. Zwanzig Fallschirmspringer sitzen aufgereiht im Bauch eines Flugzeugs und warten darauf, über Kappelen abgesetzt zu werden. Unter ihnen der Bieler Stefan Brawand: «Während wir über den Jura geschlichen sind, hatten wir viel Zeit, uns umzuschauen. Alles ganz gemütlich, wie das bei alten Flugzeugen halt so ist.»

75 Jahre Geschichte

Ein altes Flugzeug – denn es handelt sich um eine Douglas DC-3, Baujahr 1943. Auch bekannt unter dem Namen Dakota, setzte sie für die britische Royal Air Force während der Invasion in der Normandie im Juni 1944 Fallschirmspringer über dem europäischen Festland ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie dazu eingesetzt, Vorratspakete mit Lebensmitteln über Westberlin abzuwerfen. Daher der Übername Rosinenbomber.

Nachdem sie in den 70ern restauriert worden war, diente sie dem zentralafrikanischen Kaiser und Diktator Bokassa fünf Jahre lang als persönliches Flugzeug. Heute ist der rund 20 Meter lange Koloss mit 30 Metern Spann­weite, einem Leergewicht von 7,7 Tonnen und zwei jeweils 1200 PS starken Doppelsternmotoren ein Highlight an Flugschauen.

Oder eben am Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Fallschirmspringerschule Swissboogie: «Wir sind vor schätzungs­weise dreissig Jahren schon einmal aus einer DC-3 gesprungen», erklärt Swissboogie-Geschäftsführer Marc Krause, selbst erst 27-jährig und Enkel von Henri Schürch, der die Schule 1968 gegründet hat. «Ich sagte zu meinem Grossvater, dass ich unseren jüngeren Mitarbeitern zum Ju­biläum dieses Erlebnis auch ermöglichen möchte.»

Gesagt, getan. Andere Fallschirmspringer kommen ebenfalls in den Genuss: Insgesamt neunmal fliegt die DC-3 ihre Schlaufe, die zwanzig Plätze sind jeweils ausgebucht. Auch Emilie Rodriguez aus Lausanne will sich das nicht entgehen lassen: «In der Schweiz bietet sich eine solche Gelegenheit nur einmal im Leben», strahlt die 30-Jährige, die ihre Leidenschaft fürs Fallschirmspringen vor vier Jahren entdeckt hat.

Sprung ins Glück

Und so versammeln sich Rodriguez und neunzehn andere Springer an diesem Morgen in Kappelen. Verteilt auf zwei Pilatus Porter, einmotorige Flug­zeuge, heben sie ab in Richtung Montbéliard und landen per Fallschirm auf dem kleinen Flugplatz. «Ihr habt sieben Minuten, um eure Schirme zu falten», begrüsst sie Marc Krause dort. Noch einmal so lang dauert es, bis jeder ein Erinnerungsfoto mit der Dakota geschossen hat.

Dann beginnt er, dieser lange, gemütliche Steigflug. Auch für Jacques Aboulin, einen der Piloten, immer wieder ein ganz besonderes Gefühl: «Im Gegensatz zu den heutigen Flugzeugen mit den digitalen Anzeigen überall und den kraftvollen Antrieben haben wir in der DC-3 nur das Nötigste.» Fehlender Komfort scheint zumindest die heutigen Passagiere keineswegs zu stören: Am Boden kauernd, warten sie mit einem Mix aus Nervosität und Faszination darauf, die Absprungzone zu erreichen.

Schliesslich gibt Marc Krause den Springern mit einem Handzeichen zu erkennen, dass sie die Gurte lösen und aufstehen dürfen. Einer nach dem anderen springt durch die Öffnung, wo sich normalerweise eine Tür befindet, hinaus und wird vom Luftstrom nach hinten katapultiert. An die 45 Sekunden dauert der freie Fall aus 3300 Metern über Boden, ehe die Springer ihre Schirme öffnen.

Zurück auf Start

Derweil ­befindet sich die DC-3 bereits auf dem Rückflug. Die vergleichsweise kurze Graspiste in Kappelen hätte eine Landung zu kom­pliziert gemacht. «Und mit zwanzig Passagieren dort zu starten, hätten wir erst recht vergessen können», sagt Pilot Aboulin. Daher zurück nach Montbéliard auf die asphaltierte Rollbahn und auftanken, denn die nächste Gruppe Fallschirmspringer ist schon fast im Anflug. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)