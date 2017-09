Einfamilienhaus in Magglingen nach Brand unbewohnbar

Der Brandalarm wurde gemäss Polizeiangaben am Mittwoch um 16.40 Uhr ausgelöst. Als die Feuerwehr in Magglingen eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Trotz eines intensiven Löscheinsatzes konnte nicht verhindert werden, dass das Dach sowie Teile des Gebäudeinnern komplett zerstört wurden.

Die anwesenden Bewohner hatten das Haus vor Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbstständig verlassen. Eine Frau und ein Kind mussten wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch ein Ambulanzteam zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Das Einfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar. Für die betroffenen Personen wurden mit Hilfe der Gemeinde individuelle Unterbringungslösungen gefunden. Die Kantonspolizei Bern nahm Ermittlungen zur Brandursache sowie zum Sachschaden auf. (tag/sda)