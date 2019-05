Einfach Patent: Hoarau am Gurtenfestival?

Guillaume Hoarau macht nicht nur auf dem Fussballplatz von sich reden. Er begeisterte in der Vergangenheit immer wieder mit seinen Gesangskünsten: Etwa an den Sports Awards in Luzern, als er zusammen mit Lo & Leduc live «079» performte. Oder während seiner Gesangseinlagen an den beiden YB-Meistermeisterfeiern. Die Fans scheinen das zu schätzen: die Tickets für Hoaraus Konzert in der Mühle Hunziken waren in einer für das Lokal rekordmässig kurzen Zeit vergriffen.