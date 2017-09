Einer vom heiteren Schlag

90 Minuten mit Adrian Morgenegg bedeuten 90 Minuten Spass. Der gebürtige Berner mit Wohnsitz in Uettligen hat Grund zur Freude: Das Theater am Käfigturm, das der 52-Jährige seit 11 Jahren führt, ist mit Helga Schneiders «Comedy Boat» in die 50. Saison gestartet. Für Morgenegg ist das Dutzend als Geschäftsführer bald voll, den Betrieb kennt er länger. Adrian wurde 1992 unter seinem Vater Roland Morgenegg Bühnenmeister im Käfigturm und ist seit 25 Jahren mit dem Haus an der Spitalgas­se 4 verbunden.

Von der Idee zur Eröffnung

Am 8. August 1966 hatte Paul Geissler die Idee, im Karl-Schenk-Haus eine Theaterstätte zu schaffen. Geissler war Ver­waltungsratspräsident der Karl-Schenk-Haus AG. Er konnte innerhalb eines Jahres genug Leute für die private Initiative begeistern. Am 15. September 1967 öffneten sich die Pforten im dritten Untergeschoss in der «Spittelgass» für die erste Theatersaison. Der künstlerische Leiter hiess Hugo Ramseier, Martin Lehmann war für das Administrative zuständig. Vater Roland Morgenegg führte das Theater ab 1979. Adrian war damals noch Teenager und lernte Automechaniker. «Maschinen interessierten mich ungemein», erinnert sich der Junior, «aber ich half im Haus gerne aus und schnupperte so Theaterluft.»

Die Meysel und der Besen

Als sich Adrian Morgenegg mit Ende 20 entschloss, seine Energie ganz in den Käfigturm zu stecken, hatte sich das Theater als Gastspielstätte längst etabliert. Die Schweizer Schauspiel- und Cabaretszene ging ein und aus, darunter Margrit Rainer, Ruedi Walter oder Jörg Schneider. Später waren es die Schmirinskis oder das Duo Fischbach. Auch deutsche Stars wie Hans-Joachim Kulenkampff oder Inge Meysel liessen sich feiern.

Die Gunst der Meysel eroberte Ad­rian Morgenegg, indem er ihr den Blumenstrauss, den sie «einen Besen» nannte, wieder wegnahm und meinte: «Den schenk ich jetzt meiner Frau!» Wenn der Theaterleiter solche Anekdoten zum Besten gibt, leuchten seine Augen. Die intensive Zeit im Theater ist gespickt mit Reminiszenzen, und Morgenegg ist stolz auf die Erfolge: «Der Käfigturm konnte seine Stellung in einem umkämpften Markt ohne Subventionen halten.»

Wie geht es nun weiter? «Wir behaupten uns nach wie vor als Gastspielbühne, die sich praktisch mit demselben Mix an Angeboten positioniert wie in den Jahren zuvor», sagt Morgenegg. Musiktheater, Schauspiel, Cabaret, Chansonabende sowie Märchen, eher lebensnah als hochintellektuell, zählen heute noch zur künstlerischen Ausrichtung. Die Schwänke mit Schneider und Co. sind dem Lustspiel nach französischer Fasson mit Zeitgenossen wie Hans Schenker und Isabelle von Siebenthal gewichen. Leichte Kost? Kein Problem für Morgenegg: «Das Cappella hat das Kabarett, wir haben die Komödie und die Stand-up-Comedy».

Für die Zukunft gewappnet

Spuren hinterlassen hat für Ad­rian Morgenegg der heutige Umgang mit Zeit: «Alles läuft schneller, kaum ein Künstler bleibt für mehr als drei Vorstellungen. Wir müssen digital aufrüsten und Gästen wie Künstlern mehr bieten.» Darum liess der Theater­leiter seine Stätte sanft renovieren. Der Vater einer 10-jährigen Tochter bietet neu mit seiner Frau Madeleine Wyder-Morgenegg «Tanzen im Theater» an. Eine Plattform, bei der die Tanzpädagogin Unterricht gibt und die Tore des Theaters auch im Sommer offen hält. Und der Theatermann hat weitere Pläne: «Ich möchte Komödien von Vereinstheatern wie der Zytglogge-Theatergesellschaft oder von professionellen Theaterschaffenden wie Beat Schlatter stärker einbinden. Dazu gehören auch Lustspiele, wie sie Erich Vock in Zürich zelebriert.» (Berner Zeitung)