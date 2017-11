Eine lange Diskussion und ein Ja

Die Türen stehen offen — falls die Rechnung stimmt

Die Gemeindeversammlung hat den Fusionsabklärungen mit grossem Mehr zugestimmt. Nur ein Votant hatte grosse Vorbehalte.

Das Resultat spricht eine deutliche Sprache: 100 Ja und nur 14 Nein. Die Kallnacher stehen einer möglichen Fusion mit ­Golaten positiv gegenüber. Klar ist aber auch, dass mit diesem deutlichen Ergebnis der Zusammenschluss mit Golaten nicht zur reinen Formsache wird. Denn noch liegen die wichtigen Fakten nicht auf dem Tisch. Diese werden nun erst ausgearbeitet. Die Gretchen­frage wird lauten: Wie sieht es mit den Finanzen aus? Sollte es durch die Fusion in Kallnach zu einer Steuererhöhung kommen, hätte das Projekt bei den nächsten Abstimmungen einen schweren Stand.



Die Gretchenfrage



Gemeindepräsident Dominik Matter (SVP) betonte, dass die Finanzen nicht der Hauptgrund für die Anfrage gewesen seien, sondern die Mühe, alle Ämter zu besetzen. Matter wies darauf hin, dass der Steuerfuss in Golaten ähnlich sei wie jener von Niederried, das vor fünf Jahren mit Kallnach fusioniert hatte. Ein Thema wurde im Vorfeld abgeklärt. Sollte die Fusion zustande kommen, würden die Golater Kinder neu in Kallnach zur Schule gehen. Die Zusammenarbeit mit Gurbrü und Wileroltigen würde gekündigt.



Nur ein Votant meldete seine Bedenken an. Bei einer Fusion profitiere immer der Kleine, auf den Grossen kämen ­viele Kosten zu. «Wir kennen Golaten nicht», sagte der Skeptiker. Er erwähnte das Siedlungsgebiet mit vielen verstreut ge­legenen Höfen und das grosse Wegnetz. All das koste viel. Und Golaten sei an eine andere ARA angeschlossen. «Wir kommen nicht darum herum, über das Geld zu reden.» Er befürchtete, dass bei einem Ja zu den Abklärungen die Fusion beschlossene Sache ist.



Nicht hinter dem Mond



«Golaten liegt nicht hinter dem Mond», erklärte der ehemalige Gemeindepräsident Werner Marti. Und Golaten sei nicht arm. Marti ist überzeugt, dass durch die Fusion mit der 300-Seelen-Gemeinde die Steuern nicht erhöht werden müssen. Denn wenn die Steuern rauf müssen, habe der Zusammenschluss keine Chance. hus