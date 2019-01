Die Kosten des geplanten ARA-Ausbaus in Muntelier erhitzen die Gemüter. Am 10. Februar wird an der Urne über einen 63-Millionen-Kredit abgestimmt. Die Gegner geben sich überzeugt, dass es wesentlich billiger wäre, das Abwasser durch eine Pipeline in die ARA Biel in Brügg zu leiten. Das Ausbauprojekt liegt aber bereits vor. Über Ausbau oder Pipeline wurde an einer Podiumsdiskussion in Kerzers ziemlich heftig gestritten. Der von der Aktionsgruppe organisierte Schlagabtausch leitete Rolf Dietrich von SRF.