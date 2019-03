Am Montag hat das Bürgerkomitee von Wileroltigen getagt. Gemeinsam mit der Jungen SVP loteten die Kritiker des umstrittenen Transitplatzes an der A1 aus, was ein Referendum bringen würde.

Denn nächste Woche werden in Bern die Weichen gestellt. Der Grosse Rat wird über 3,3 Millionen Franken debattieren, mit denen der Kanton die ungeliebte Bleibe für ausländische Fahrende auf der Durchreise schaffen will. Der Bund stellt für die 36 Stellplätze und die bis zu 180 Personen die Wiese direkt am Autobahnparkplatz zur Verfügung, die er als Reserveland für die Strasse nicht mehr benötigt.