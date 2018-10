Eine bewegte Matratze für gebärende Frauen

Die Matratze vibriert, schaukelt und wiegt den Körper von Seite zu Seite. Per Fernbedienung kann die gebärende Frau sie nach ihrem Wohlbefinden steuern. In ein herkömmliches Geburtsbett integriert, unterstützt das Gerät die Hebamme bei der Positionierung der Frau. Zudem sollen so ungeplante Kaiserschnitte vermieden und die Geburten verkürzt werden.

Hinter dieser Innovation stecken die Hebamme Anna Peters und der Wirtschaftsinformatiker Tobias von Siebenthal. Sie lernten sich Anfang 2015 in Basel kennen. Anna Peters überzeugte ihn von ihrer Idee, eine bewegte Matratze zu entwickeln.

Anstrengende Geburtstechnik

In ihrer Ausbildung lernte Anna Peters Techniken zur Positionierung der gebärenden Frau kennen. Sie merkte schnell, wie anstrengend die Geburtstechniken sein können. Eine der manuellen Techniken ist die traditionelle mexikanische Geburtshilfe mit dem Rebozo-Tuch. Dabei wird das Becken der gebärenden Frau sanft geschaukelt. Diese Bewegungen wirken schmerzlindernd. Jedoch wenden nur wenige Hebammen diese Techniken in der Praxis an: «Wir haben die Zeit und die Kraft nicht, jede Frau aktiv zu mobilisieren», sagt Anna Peters.

Denn bei der Geburt erhält die Frau zur Schmerzlinderung eine Regionalanästhesie (PDA), was die Umlagerung der Gebärenden für die Hebamme anstrengend macht. «Ich bemerkte zunehmend, wie meine Handgelenke und der Rücken schmerzten», sagt Anna Peters. Die Lösung sieht die junge Hebamme in der bewegten Matratze.

Zusammen mit Tobias von Siebenthal beantragte sie das weltweit erste Patent für die maschinelle Geburtshilfe. Im Juli 2015 gründete sie das Jungunternehmen Vibwife. Wenig später fanden sie Unterstützung im Innovationspark in Biel. Einer der drei Forschungsschwerpunkte des Parks ist die Medizinaltechnik (Medtech). «Anna und ich hatten kein technisches Vorwissen zum Bau eines Prototyps», sagt Tobias von Siebenthal. Sie konnten sich auf das Team von Medtech verlassen.

Zudem verhalf ihnen der Innovationspark zu wichtigen Kontakten: Sie wurden in das Förderprogramm der Eidgenössischen Kommission für Technologie und Innovation aufgenommen. Der Gesamtbeitrag betrug 400'000 Franken. Während Anna Peters damals noch zu 50 Prozent als Hebamme im Universitätsspital Basel arbeitete, konzentrierte sich Tobias von Siebenthal ganz auf das gemeinsame Start-up. «Wir starteten bei null. Das brauchte viel Mut», sagt er rückblickend.

Positives Feedback von Klinik

In den folgenden zwei Jahren fand ein Austausch zwischen Ingenieuren und weiteren Hebammen statt. Das Ziel war es, die manuellen Techniken der Hebammen technisch nachzuahmen. «Am Anfang gab es kritische Stimmen aus Fachkreisen», erinnert sich Anna Peters. Im Sommer 2016 war der erste Prototyp entwickelt. Es handelt sich um ein Mobilisierungsmodul, das auf dem Geburtsbett installiert werden kann und komplett in der Matratze eingebettet ist.

Um Kliniken von der bewegten Matratze zu überzeugen, nahmen Anna Peters und Tobias von Siebenthal an vielen Kongressen teil, etwa am Hebammenkongress in Mannheim. Dort lernten sie den Chefarzt Michael Abou-Dakn des St.-Joseph-Krankenhauses in Berlin kennen. Er war von der Idee überzeugt und testete den Prototyp in Berlin.

Seither hat das junge Unternehmen Verträge mit mehreren Kliniken in Österreich und in Deutschland abgeschlossen. Positives Feedback wie auch Kritik erlaubte ihnen, die bewegte Matratze weiter zu verbessern.

Evaluation durch Fachhochschule

Heute widmen sich die beiden voll und ganz Vibwife. Wobei Anna Peters regelmässige Einsätze im Geburtshaus in Bern hat. «Die bewegte Matratze kann und soll keineswegs die Arbeit der Hebamme ersetzen, sondern ihr als Hilfsmittel dienen», hält sie abschliessend fest. Anfang 2019 wird die Privatklinik Bethanien in Zürich alle Geburtsbetten mit Vibwife ausstatten. Sie ist somit die Pionierin in der Schweiz.

Doch die Weiterentwicklung der Matratze ist noch nicht abgeschlossen. So wird das Jungunternehmen die Wirksamkeit der bewegten Matraze im Rahmen eines Forschungsprojektes in den nächsten Jahren evaluiert lassen. Dazu hat es eine Kooperation mit der Forschungsabteilung Geburtshilfe des Departements Gesundheit der Berner Fachhochschule etabliert. (Berner Zeitung)