Schneller, weiter, besser

So auch das Historische Museum. Kleine Karos in Schwarz und Weiss zieren die Fahne, die ein Mitarbeiter des Museums im Foyer schwenkt. Wer dieses Muster erblickt, weiss: Der Start naht. Besser, er oder sie bringt sich in Position.

Punkt 18 Uhr, war es so weit: Die Tore öffnen sich, unzählige Menschen strömen ins Museum, vorbei am Mann mit der Startfahne. Die meisten zieht es in den zweiten Stock, in jenen Raum, der das Museumsnachts-Motto des Historischen Museums verkörpert wie kein anderer: schneller, weiter, besser.

Mit ihren fünf Metern Breite und acht Metern Länge füllt die Riesen-Carrera-Rennbahn fast den ganzen Raum. Kinder können nur knapp die Strecke mit den neun Kurven und vier Fahrbahnen überblicken, ihr Kopf reicht gerade über die Holzkante der Anlage.Trotzdem sind es die Kleinsten, welche den Steuerknüppel in die Hand nehmen und die Autos über den Parcours flitzen lassen.

Warten ohne Smartphone

Vier Runden dürfen sie üben, bevor der Rennleiter die Wagen unter dem Startbogen platziert. «Warten. Immer noch warten», lautet sein Kommando. Die Autolichter blitzen auf. «Jetzt!» Dann: Motorengeräusche, ein Klicken. Aus der Spur gespickt hat es ein Auto; beschleunigen sollte der Fahrer eben nicht in der Kurve. Zehn Runden später ist der Spuk vorbei. Keine drei Minuten, die sich die Kinder hart verdient hatten: Eine Stunde mussten sie anstehen.

Ein Klacks, verglichen mit dem Mittelalter. Wer um 1450 am Hof von Philipp dem Guten ein Anliegen überbringen wollte, musste geduldig sein. Wartezeiten von vier Stunden waren Usus, erzählt Kuratorin Susanne Marti auf einer Führung über Entschleunigung im Mittelalter. So viel Zeit totzuschlagen ohne Instagram oder Candy Crush – unvorstellbar heute.