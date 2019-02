Seit der Reformation ist klar: Reformierte und Katholiken feiern ihre Gottesdienste in verschiedenen Kirchen. Doch nun wollen die Kirchgemeinden im Stadtberner Nordquartier neue Wege gehen. Reformierte und Katholiken sollen künftig in erster Linie noch eine Kirche für ihre Gottesdienste nutzen, die in der Regel getrennt stattfinden werden. Das schlägt eine Projektgruppe vor.