Eine Hand am Pokal, eine am Geschichtsbuch

Nach dem Auswärtssieg am Donnerstag ist der Titel für den SCB greifbar nah: Gewinnen die Mutzen am Samstagabend gegen den EV Zug das vierte Spiel in Folge, ist der SC Bern Schweizer Eishockeymeister. Genau eine Woche nach dem Abend, an dem die Young Boys dank Basler und Zürcher Schützenhilfe auf dem Sofa Fussballmeister wurden, fiele die Sportstadt Bern damit endgültig ins Delirium.