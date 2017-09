Eine Geräuschkulisse wie am Rockkonzert

«Der Alpabzug ist der Höhepunkt, der krönende Abschluss des Sommers», sagt Alfred Neuhaus. Er ist der Chef der Stierenhütte auf dem Gurnigel und damit auch hauptverantwortlich dafür, dass der rund 15 Kilometer lange Zug der 101 Rinder bis nach Riggisberg gelingt. Seit 7 Uhr sind er und 24 Helfer am Samstagmorgen dabei, die Hauptdarsteller, die Rinder, zu bekränzen und mit Treicheln zu behängen.

«Das gibt viel Arbeit, wir sind auf Freiwillige angewiesen. Es braucht jeden, aber alle sind mit Freude dabei.» Und noch etwas muss der Unerfahrene wissen: «Hier duzt man sich», sagt Gattin Anni Neuhaus, die Wirtin der Stierenhütte. Ist sie froh, dass der Sommer hier oben bald vorbei ist? «Alles hat seine Zeit, man geht gern heim und kommt gern wieder zurück.»

Kaffee, Gipfeli – und Schnaps

Vor dem Start versammeln sich alle in der Gaststube der Stierenhütte zu Kaffee, Gipfeli und – nach Wunsch – einem Schnaps. Das Vorausfahrzeug, Ruedü Hostettlers Suzuki, wird beladen, unter anderem mit Rivella und Bier. Die beiden Kantonspolizisten auf ihren Töffs treffen ein, der eine wird vorausfahren, der andere sich darum kümmern, dass sich nicht nur die 101 Stierenhütte-Rinder nach Riggisberg verschieben können, sondern auch die drei weiteren Herden.

Dann werden die Rinder aus dem Stall geholt, die Helferinnen und Helfer – die Männer im «Chüjermutz» – decken sich mit Stöcken ein. Um 9 Uhr gehts los. Am Anfang, wie von Alfred vorausgesagt, ziemlich ungestüm. Die Herde ist eine Chaostruppe, die Tiere wissen nicht, was mit ihnen passiert, es ist schliesslich für die meisten der erste Alpabzug.

Das Berghaus Gurnigel wird im Eiltempo passiert, die dortige Kurve und alle folgenden werden geschnitten. Und immer wieder werden Tiere durch einen Grasbüschel, durch irgendwelche grünen Blätter vom Pfad weggelockt. Die Stöcke sorgen dafür, dass die Ausgescherten wieder zurück­finden müssen.

Immer 20 Tiere aufs Mal

Zur Technik des Alpabzugs gehört es, dass der Zug unterteilt wird. Immer nach rund 20 Tieren reihen sich drei bis vier Helfer ein. Sie sorgen damit für Stabilität, die Tiere sollen nicht nach vorne spurten und auch nicht zurückbleiben. Besondere Aufmerksamkeit ist den «stierigen» Rindern geschuldet, sie tendieren dazu, auf anderen «reiten» zu wollen: Es kann gefährlich werden, wenn sich 300 bis 500 Kilogramm schwere Tiere dermassen ungestüm in Bewegung setzen. Ist die Strasse schmal, sollte man nicht neben, sondern hinter oder vor den Tieren gehen. «Es sind Fluchttiere», sagt Christoph, einer der Helfer, «wenn sie nicht ausweichen können, wollen sie fliehen».

Zur Technik des Mitmarschierens gehört auch, dass man sich vor Exkrementen in Acht nehmen muss. Kuhfladen und Urinseen werden unvermittelt produziert, Ausweichen gelingt nicht immer. Spuren an Schuhen und Hosen sind fast unvermeidlich.

Teil der Tradition ist es auch, dass niemand durstig werden soll. Die vordersten Helfer legen aus den Beständen von Rüedus Suzuki am Strassenrand Bier- und Rivelladepots an, die Nachkommenden bedienen sich, das Leergut wird vom Auto am Schluss wieder eingesammelt. Und ein paar Mal werden von Anwohnern und Freunden Getränke in kleinen Gläsern präsentiert.

Permanenter Glockensturm

Ja, es ist aufregend und speziell, mit einem Alpabzug unterwegs zu sein, manchmal die Schnauze eines der Tiere zu streicheln oder leicht geschubst zu werden. Was aber vor allem eindrücklich ist: Die riesigen Treicheln an den hundert Rinderhälsen produzieren einen permanenten Glockensturm, sodass man sein eigenes Wort kaum versteht, Gespräche sind unmöglich. Die Geräuschkulisse ist ähnlich laut wie an Rockkonzerten.

Zum Alpabzug gehören auch die Zuschauer. Da sind zunächst einmal die Unfreiwilligen, die Auto- und Töfffahrer, die vom ­vorausfahrenden Polizisten angewiesen werden, möglichst an einer Abzweigung stehen zu bleiben. «Wir warnen alle, Schäden nehmen wir keine auf», hatte Kantonspolizist Kittel vor dem Abmarsch gesagt.

Tatsächlich stehen die meisten Autos und Töffs, wo es möglich war, etwas abseits der Alpabzugroute. Wo nicht, stellt sich ein Helfer vor das Gefährt und sorgt mit seinem Stock dafür, dass die Rinder nicht zu nahe kommen. Die meisten Auto- und Töfffahrer verlassen ihre Gefährte, stehen am Strassenrand und zücken ihre Handys. Manchmal hält sich auch jemand die Ohren zu.

Es gibt unterwegs noch andere Zuschauer: Der vorbeiziehende Tross ist auch für Kühe und Rinder auf den angrenzenden Wiesen spannend. Manche spurten herbei, gucken neugierig, und es kommt vor, dass sich die Tiere gegenseitig anmuhen. Man hat den Eindruck, die Tiere hinter den Zäunen würden gerne mitmarschieren.

Alpabzug Nr. 33

Schliesslich nach drei Stunden der Einzug in Riggisberg. «Das Volk will das sehen», hatte Alfred Neuhaus vor dem Abmarsch gesagt. Tatsächlich: Hier stehen die Zuschauer in dichter Reihe am Strassenrand. Man sieht zu, wie die Rinder ihres Schmucks und ihrer Treicheln entledigt und von ihren Besitzern in Viehanhänger verfrachtet werden.

«Alles ist gut gegangen», und «so gemütlich wie heute war es noch nie», heisst es unter den Helfern in der Festhütte. Das sieht auch Alfred so. Für ihn war es der 33. Alpabzug. Allerdings hat er den, weil hüftoperiert, in Rüedus Suzuki ab­solviert. (Berner Zeitung)