Eine Feuerwehr für sechs Gemeinden

Zwei Modelle

Wenn die regionalisierte Feuerwehr im unteren Gürbetal und auf dem Längenberg gegründet wird, so wird entweder eine Sitzgemeinde bestimmt oder ein Gemeindeverband gegründet. Der Entscheid ist noch nicht gefallen, es sieht allerdings so aus, dass die Tendenz in Richtung Sitzgemeindemodell geht. Diese Variante wird auch vom Kaufdorfer Gemeinderat bevorzugt, der sich bisher als einziger der beteiligten Räte offiziell hat verlauten lassen.



Belp als klar grösste der sechs Gemeinden biete sich als Sitzgemeinde an, sagt Gemeindepräsident Martin Meyer (SP). «Zudem ist diese Gemeinde sehr kostenbewusst.» Einen Gemeindeverband zu gründen, wäre aus seiner Sicht hingegen nicht nur aufwendiger, sondern auch teurer. Vom Kanton werde via Gebäudever­sicherung klar vorgegeben, wie eine Feuerwehr zu funktionieren habe. «Als Gemeinde kann man da keinen wirklichen Beitrag leisten», sagt Meyer.rei