Eine Bierzzeria für den Breitsch

Bier zur Pizza

Mit der Grösse von 50 Sitzplätzen hat der neue Pächter Gianni Masullo kein Problem: Der 53-Jährige führt seit 25 Jahren das Da Carlo an der Effingerstrasse, wo er fast doppelt so viele Gäste bewirtet. Die Geschäftsleitung am neuen Standort übernimmt die 25-jährige Andreia Marquez, die vier Jahre im Da Carlo arbeitete. Das neue Lokal heisst «Da Fofi’s».

«Fofi heisst süss auf Portugiesisch», sagt Marquez, die aus Portugal stammt. Und Masullo präzisiert: «Und es ist ein Kosename. Wir nennen einander Fofi.» Gross umgebaut haben sie nicht: Das Lokal hat noch immer den bräunlichen Plattenboden, aber die weisse Innenausstattung hübscht den Raum etwas auf.

Das Konzept lehnt sich an das italienische im Da Carlo an, aber Gianni Masullo will hier mehr Raum für Experimente haben. Beispielsweise gibt es Calzone fritti, das ist eine zusammengefaltete, gebackene Pizza, die man frittiert. Oder dienstags bis donnerstags den sogenannten Pizza Giro: «Wir bringen so viele Pizzen, bis die Leute nicht mehr essen können», sagt der gebürtige Napolitaner.

Das «Da Fofi’s» ist als «Bierzzeria» angeschrieben. Dabei kommen Erinnerungen an die 2017 geschlossene Bierzzeria an der Belpstrasse auf. Dort wurde Pizza mit passendem Craft-Bier aufgetischt. Im «Da Fofi’s» ist das Konzept simpler: Eine Karte listet 20 Biere, die meisten stammen von Feldschlösschen.