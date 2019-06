Eine Biber-Wohnung für 17'000 Franken

So rein als einzelnes Tier fände er den Biber ja schon niedlich, sagt Urs Lauper. «Aber es gibt einfach zu viele, und sie machen alles kaputt.» Lauper, Gemeinderat in Kallnach, steht auf einer gesperrten Strasse im Walperswilmoos, sie verbindet die Felder mit der Hauptstrasse nach Treiten und Kerzers. Und sie ist kaputt. Voller Risse, unterhöhlt, die Betonplatten hängen quasi in der Luft.