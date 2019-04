Eine Autospur weniger beim Kocherpark

Nach zwei tödlichen Tramunfällen in den letzten Jahren reagiert die Stadt Bern: Sie will die Haltestelle Kocherpark an der Effingerstrasse sicherer machen. Das Perron wird verbreitert und mit einem Geländer ausgestattet, teilte die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün gestern mit. Die Arbeiten haben gestern begonnen und dauern voraussichtlich bis am 17. April.