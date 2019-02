Zwar ist der Bau noch nicht ganz fertig, die offizielle Eröffnung ist erst in drei Monaten. Doch der Werbefilm, der die neue Uhr mit einer antimagnetischen Spiralfeder vorstellt, spielt in dem Neubau. Magisch schwebt die Uhr vor rhombenförmiger Holzstruktur, unverkennbar sind es die Formen der «Schlange» von Biel. Wo, wenn nicht hier, hätte die Medienkonferenz stattfinden sollen?

Heute gehe es nicht um das Gebäude, sagt Hayek. Und kann doch nicht verhindern, dass sich Fotografen und Journalisten den Hals verrenken, um die gewölbte Decke aus allen Blickwinkeln zu betrachten.

Die Eingangshalle erstreckt sich bis unter das Dach. Sie erinnert an das Centre Pompidou in Metz, ein 2010 eingeweihtes Kunstmuseum. Sicher ist dieses auch Vorbild gewesen für den Entwurf. Immerhin hat der japanische Architekt Shigeru Ban schon für den Holzbau in Metz mit der Fachhochschule in Biel zusammengearbeitet.

«Dieses Gebäude verkörpert die Essenz von Swatch: Beides sind Symbole der ­Innovation.»Nick Hayek, Chef des Uhrenkonzerns Swatch

Die weltweite Bedeutung des Fachbereichs Holz der BFH habe ihn beeindruckt, sagte er an der Präsentation des Wettbewerbsprojekts im Jahr 2013. Er habe in Biel ein Zeichen setzen wollen mit seinem Entwurf für die Swatch Group.

Neuartige Holzstruktur

Die grosse Neuerung beim Museum von Metz waren in zwei Richtungen gebogene Holzbinder, die wie bei chinesischen Strohhüten geflochten wurden und sechseckige Muster ergaben. Diese Innovation kommt im Swatchgebäude ebenfalls zur Anwendung, nur dass hier die Struktur rhombenförmig statt wabenförmig ist.

Das Problem bleibt das Gleiche: Die freie Form der Aussenhaut lässt sich nicht mit Geschossdecken füllen. In Metz steht ein geschlossener Kubus innerhalb der poetischen Struktur, ragt teilweise sogar daraus hervor.

Die darin untergebrachten fensterlosen Räume lassen zwar ungestörten Kunstgenuss zu, von der Holzkonstruktion spürt man jedoch wenig. Anders beim Neubau in Biel. Die Büroarbeitsplätze brauchen Tageslicht. Die äussere Hülle und das Innere sind im Dialog. Die Struktur enthält Öffnungen, welche die Räume erhellen und Ausblicke nach aussen freigeben.

Fast sakrale Stimmung

Doch zurück zur Lobby. Futuristisch heben sich der gläserne Liftturm und die Treppe vom warmen Holz ab. Zurückhaltend in hellem Naturton sind auch die Bodenplatten. Die Ausfachung der Holzstruktur erzeugt grafische Muster und eine beinahe sakrale Stimmung. Ausschnitte der Stadt und des Jura sind zu sehen. Dies ist ein Ort für grosse Veranstaltungen.