Ein rotes Rohr sorgt für rote Köpfe

Plötzlich lärmten im bäuerlichen Idyll von Berns Westen die Maschinen. Die Arbeiten überraschten zwar nicht ganz alle, die rund um den Chliforst wohnen, doch die allgemeine Aufregung war gross.

Immerhin will die BLS genau hier, nur 12 Kilometer von der Stadt entfernt und irgendwie doch so weit weg vom Zentrum, ihre neue Werkstätte bauen. Sie tut dies gegen eine breite Front von Betroffenen, die nun umso empfindlicher reagieren, wenn sich in ihrer Gegend Aussergewöhnliches tut.Und tatsächlich führte die BLS Sondierungen im künftigen Baugrund durch.

Dass der Bund die Werkstätte noch gar nicht bewilligt hat, konnte die Bahn nicht weiter abhalten. Erst vor drei ­Monaten hatte sie in einem Communiqué darauf hingewiesen, dass sie das Projekt im Chliforst vorerst auf eigenes Risiko vorantreiben werde. Weil sie den Bau nur so rechtzeitig bis 2025, wenn sie den Platz benötige, fertigstellen könne.

Die Kritik

Noch heute, gut anderthalb Monate später, ist im Raum Chliforst der Unmut gross. Nicht einmal so sehr wegen der Arbeiten an sich, sondern wegen der Art, wie die BLS vorgegangen ist. Jürg ­Stadel­mann wohnt ­direkt neben dem Werkstättengelände und kämpft als Vizepräsident des Vereins Chliforst mit aller Vehemenz gegen das Vorhaben.

Bei einem Augenschein vor Ort führt er auf einen Weg, links der Bahndamm, rechts stehender Mais. Unvermittelt ragt in all den grünen Stängeln ein rotes Rohr zum Boden heraus – genau: Hier hat die BLS in die Tiefe gebohrt.

«Sie hätten doch mit der Bohr­maschine über den Weg fahren können.»Jürg Stadelmann

Der Schaden wird indes erst auf den zweiten Blick klar. Vom roten Rohr bis zum Feldrand im Hintergrund zieht sich unübersehbar eine Fahrspur mitten durch die landwirtschaftliche Kultur. Stadelmann schüttelt den Kopf: «Sie hätten doch mit der Bohrmaschine über den Weg fahren können.»

Dann hebt er den Deckel an, der das Rohr verschliesst. Trotz Vorhängeschloss kann er ihn so weit abheben, dass sich Dreck und andere Substanzen problemlos ins Innere schütten liessen.

An einer anderen Bohrstelle neben dem sogenannten Tankwäldli konnte er zuvor die Deckel sogar ganz abschrauben. Das sei heikel, stellt er fest – wo die Rohre doch direkt hinunter ins Grundwasser führten, aus dem etliche Häuser ihr Wasser zumindest für den Brunnen bezögen.

Apropos Tankwäldli: Das kleine Waldstück trage seinen Namen nicht zufällig, fügt Stadelmann an. Lange Jahre hätten hier vier grosse Tanks mit Öl und Benzin aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs gestanden.

Die Umweltauflagen seien damals noch viel lockerer gewesen als heute, und so könne man davon ausgehen, dass beim Hantieren in diesem Lager regelmässig etwas im Boden versickert sei. Ob die heiklen Stoffe über die Bohrungen nicht von den oberen Erdschichten in die unteren transportiert worden seien? Und nun eine weitere Gefahr für das Grundwasser darstellten?

Die Entgegnung

Die BLS sieht die Sache natürlich ganz anders. Sprecher Matthias Abplanalp betont mit Nachdruck, dass die Arbeiten «durch ein spezialisiertes Unternehmen ausgeführt» worden seien.

Dieses stelle sicher, «dass die Bohrungen professionell und mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt und das Kulturland ausgeführt werden». Genauso wenig will Abplanalp die Kritik an den Deckeln und die Ängste vor verschmutztem Wasser so im Raum stehen lassen: Das gewählte System entspreche dem Stand der Technik und der gängigen Praxis im öffentlichen Raum.

Zurückhaltender äussert sich Ab­planalp zum Vorgehen der BLS. Er betont zwar, dass man die Betroffenen im Vorfeld informiert, mit Landbesitzern wie Bewirtschaftern «die Standorte der Bohrlöcher, die Ausführung der Kernbohrungen sowie die Auswirkungen auf die Grundstücke be­sprochen» habe.

Gleichzeitig räumt er aber ein: Aus den ausgehandelten Verträgen «ging zu ­wenig deutlich hervor, dass fünf Rohre mit einem Durchmesser von je 25 Zentimetern bis im Frühjahr 2019 im Boden verbleiben werden».

Damit schliesst sich der Kreis, denn auch Kritiker Stadelmann hält ausdrücklich fest: Die Informationen der BLS seien sehr unvollständig gewesen. So habe man weder gewusst, dass bei den Bohrungen derart grosse Maschinen zum Einsatz kämen, noch sei klar gewesen, dass bei den Bohrlöchern gleich Rohre einbetoniert würden.

In dieser für viele so unbefriedigenden Situation sei es in der ersten Hälfte Juli zu einer Aussprache mit der BLS gekommen – doch auf die versprochenen Unterlagen und Stellungnahmen warte er noch heute.

Das Versprechen

Stadelmann muss sich weiter ­gedulden. Die Nachbearbeitung der Sitzung dauere an, sagt BLS-Sprecher Abplanalp. Um doch zu versprechen: Die Teilnehmer der Runde würden innerhalb der nächsten zwei Wochen «mit den vereinbarten Unterlagen dokumentiert». (Berner Zeitung)