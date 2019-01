Vereinzelt wird das in der Region Bern auch getan. Zum Beispiel in Grossaffoltern(1 Bewertung, Note 5), in Vechigen(2 Bewertungen, Durchschnittsnote 2,5), in Muri(2 Bewertungen, Note 5), in Köniz(6 Bewertungen, Note 4,3) oder in Münsingen(3 Bewertungen, Note 4). Oder auch in Bremgarten(2 Bewertungen, Note 5), wo der Gemeindepräsident Andreas Kaufmann (GLP) gleich selbst die Maximalnote erteilte.

Nebst Noten können Kritiker auch Kommentare hinterlassen. So wie es ein User über die Verwaltung in Toffen(2 Bewertungen, Note 4,5) gemacht hat: «Sehr freundlich». Und einer über Rüschegg(1 Bewertung, Note 5): «Immer hilfsbereit». Gut gefiel es auch einer Besucherin in Bäriswil(1 Bewertung, Note 5): «Gemeinde und Post in einem angenehmen typischen Bernerstil-Gebäude». So lautet die automatische Übersetzung eines italienischen Eintrags.

Weniger gut schneidet die Gemeinde Kehrsatz(1 Bewertung, Note 2) ab, wo ein Kritiker findet: «Wie leider in allen Verwaltungen: Der Bürger ist der Bittsteller und soll(te) sich devot verhalten. Nachfragen, diskutieren unerwünscht.»

Zwiespältig fällt ein Urteil über Belp(5 Bewertungen, Note 3) aus: «Die bisherigen Erfahrungen waren durchmischt. Ein paar Angestellte waren recht kompetent und zuverlässig, andere wiederum eher fehl am Platz…» Ein weiterer Kritiker meint: «In der Gemeindeverwaltung wiehert der Amtsschimmel doch bisweilen sehr laut.»

Zuverlässige Rückschlüsse auf die Qualität der Dienstleistungen in den Verwaltungen lassen die Bewertungen wohl eher nicht zu. Zumal das Bewertungstool bei der breiten Masse kaum bekannt ist. Mehr als drei oder vier Rückmeldungen erhalten die wenigsten Verwaltungen.

Eine Ausnahme ist Köniz (6 Bewertungen, Note 4,3), wo die Kritiker in den Kommentarspalten aber auch schon mal abschweifen: «Typisch Köniz», heisst es dann beispielsweise: «Verkehrsberuhigung mit hohen Kosten in Thörishaus, der Steuerzahler zahlt, und es bringt nichts. Nicht das erste Mal, dass Köniz Steuergelder verschwendet.»

«Berns Langsamkeit so zu zelebrieren, ist nur noch mühsam.»Kommentar über die Einwohnerdienste Bern

Eindeutig am meisten Reaktionen erhält aber natürlich die Stadt Bernmit ihren Einwohnerdiensten (71 Bewertungen, Note 2,1). Hier reicht die Bandbreite der Kommentare von «guter, schneller und freundlicher Service» bis zu Klagen wie dieser: «Berns Langsamkeit so zu zelebrieren, ist nur noch mühsam.»

Auch über Ittigen(3 Bewertungen, Note 3,7) wird nicht nur Gutes erzählt: «Die Öffnungszeiten sind komisch», findet da jemand. Dabei scheint die Gemeinde die Rückmeldungen durchaus ernst zu nehmen.

Weil ein User die Gemeinde kommentarlos mit der Note 2 bewertete, fragte die Gemeinde nach: «Sie haben die Gemeindeverwaltung Ittigen eher schlecht bewertet. Danke, wenn Sie uns die Bewertung noch begründen. Nur so können wir uns verbessern.» Die Antwort lässt noch auf sich warten.