Ein bisschen Ballenberg im Seeland

Dieses Schauspiel könnte sich genauso gut in einer Kunstgalerie abspielen. Der Bauernhof auf dem Schüpberg ist also alles andere als normal. Die Schilder laden zu einem selbstständigen Rundgang auf dem Hof ein. Das ist die Idee hinter dem Projekt Erlebnishof des Detailhändlers Volg.

Dieser will seinen Kunden den Ursprung der Lebensmittel näherbringen. Genau dort sieht auch der Gastgeber und Landwirt Martin Schlup den positiven Nutzen hinter dem neuen Projekt: «Wir wollen den Leuten zeigen, was die Vorteile an der regionalen Lebensmittelproduktion sind, und Werbung für die Schweizer Landwirtschaft machen.»

Bewährtes Konzept

Das Konzept der Erlebnishöfe ist nicht neu. Volg gehörte jedoch zu den Ersten, die ein solches Projekt in Angriff nahmen. Im st.-gallischen Werdenberg lancierte das Unternehmen 2003 die erste Volg-«Naturena». Zu diesem Naturerlebnis gehört nicht nur ein Hof, sondern auch ein Lawinenschutzwald und ein Sinnespfad. Mit der gleichen Kombination aus Pfad, Naturprojekt und Bauernhof sind im Thurgau, im Aargau und in Zug drei weitere Erlebniswelten entstanden.

Der Hof auf dem Schüpberg, nördlich von Bern, dient als Grundstein für ein solches Projekt im Berner Seeland. Dieses wurde am Mittwoch feierlich eingeweiht. Bei seiner Eröffnungsrede muss der Vorsitzende der Volg-Geschäftsleitung, Ferdinand Hirsig, aber zugeben, dass die Seeländer «Naturena» noch nicht komplett ist: «Für den Bau des Sinnespfads bekamen wir erst Anfang Monat grünes Licht, dieser wird voraussichtlich Ende August eröffnet.»

Das Interessante am Hof der Familie Schlup sieht Tamara Scheibli, die Kommunikationsleiterin von Volg, in dessen Vielseitigkeit: «Ackerbau, Obstkulturen, Mutterkühe, Mastschweine und viele andere Tiere sind an einer fantastischen Lage vereint.» Neben dieser Vielfalt ist für sie aber auch das Auftreten der Gastgeber sehr wichtig. «Die Bauernfamilie ist initiativ, engagiert und offen», erklärt Scheibli. Zudem setzt der Betrieb am Schüpberg schon länger auf die Vermarktung von eigenen, saisonalen Produkten.