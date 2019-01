Mit langsamen Schritten geht Elisabeth Dähler den Fussweg neben ihrem Haus hinunter. «Ich habe schon etwas Angst», sagt die 73-Jährige. Sie wohnt im Riedli in Belp, das sich an den Belpberg duckt. Das Strässchen ist zwar gerade trocken und eisfrei, aber es ist auch ziemlich steil. Ein Geländer gibt es nicht, Dähler muss sich an einem Strauch festhalten. Nach ein paar Metern wird es flacher, sie fasst wieder sicheren Tritt. Alles geht gut, dieses Mal.