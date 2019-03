Ein YB-Pyrozünder bleibt unbekannt

Der Internetpranger hat Wirkung gezeigt: Die Öffentlichkeitsfahndung zur YB-Meisterfeier vom letzten Mai wird eingestellt, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. In den letzten vier Wochen konnten 15 von 16 Personen identifiziert werden, die verdächtigt werden,verbotenerweise in unmittelbarer Nähe von Unbeteiligten Pyrotechnika gezündet zu haben.