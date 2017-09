Ein Weltrekord zum Neustart

Freitag, 10.30 Uhr, der Zug steht bereit. Ohne grosses Aufheben möchte Anita Jörg, Leiterin Marketing und Kommunikation des Swiss Innovation Park Biel, das Programm starten. Da erhebt eine strenge Frau in einer Art Uniform ihre Stimme.

Es ist Seyda Subasi Gemici, und wer dachte, man könne einfach so einen Weltrekordversuch starten, sieht sich getäuscht. Subasi ist nämlich Rekordrichterin von Guinness World Records, sie hat ein Dokument mit dem Slogan «officially amazing» und erklärt jetzt erst mal die Regeln für einen Weltrekordversuch in Sachen die meisten 3-D-gedruckten Wagen in einem Modellzug: Die Wagen müssen einzeln gefertigt sein; der Zug muss aus Lokomotive und Wagen bestehen; die Wagen müssen komplett im 3-D-Druckverfahren gefertigt sein; der Zug muss mindestens zehn Meter zurücklegen. Voilà.

15 Stunden pro Wagen

Nun könnte man einwenden, so eine Modellbahn der Spur G, das sei doch Kinderkram, und einen Wagen per 3-D-Druck zu fertigen ja wohl keine Kunst. Ha! Das Ge­genteil ist der Fall. Mit dem Weltrekordversuch weiht der Swiss Innovation Park Biel nämlich sein neues, deutlich ausgebautes Fablab ein und beweist damit gleichzeitig seine Kompetenz in Sachen 3-D-Druck. Bis die Wagen konstruiert waren, brauchte es einiges an Tüftelei. Da in den Rädern keine Kugellager vorhanden sind und so höhere Reibungs­kräfte wirken, musste Fablab-Leiter Denis Bernegger mit seinem Team die ideale Dimensionierung herausfinden. Das Ausdrucken eines Wagens dauerte jeweils gut 15 Stunden.

100'000 Franken investiert

Für einen Weltrekordversuch braucht es unabhängige Zeugen: Mario Caminada, Experte für 3-D-Druck, und Modelleisenbahn-Experte Franz Lysser sind zu­gegen. Sie messen nun die Strecke: Ja, es sind zehn Meter. Dann zählen sie die Waggons: 55 an der Zahl! Der bisherige Rekordhalter kommt aus Frankreich, er hatte bloss 41 Wagen.

Für rund 100'000 Franken ist das Fablab des Swiss Innovation Park ausgebaut worden. Es ist nun nicht mehr in einer Ecke des Innovationsparks versteckt, sondern kann sich auf mehr als 600 Quadratmetern zweistöckig ausbreiten im hinteren Teil des benachbarten früheren Möbel­geschäfts. Zahlreiche 3-D-Drucker stehen hier, grössere und kleinere, es hat Lasercutter, ei­nen CNC-Fräsapparat, einen Elektronikarbeitsplatz, wo auch Leiterplatten gedruckt werden können, eine herkömmliche mechanische Werkstatt und eine Digitalisierungskabine, wo Gegenstände bis hin zu einem ganzen Menschen in digitale Daten verwandelt und so zum Ausdruck bereitgemacht werden können.

Endlich, der Start. Die Lokomotive, ein Modell des legendären Gotthard-Krokodils CE 6/8, fährt an, zieht die Wagen mit. Langsam fährt die Komposition eine Runde, Bernegger blickt etwas unsicher zur Richterin und fragt: «Noch eine Runde?» Diese brummt ein «Wenn schon, denn schon», und wie der Zug vor Su­basis Augen seine Runden dreht, da huscht ein Lächeln über das Gesicht der strengen Richterin.

Der Rekord

Nun wird es feierlich. «Ich kann bestätigen», sagt Richterin Subasi, «dass die Richtlinien eingehalten worden sind. Der Rekordversuch ist gültig.» Und dann: «Ich habe die grosse Ehre, bekannt zu geben, dass das Fablab und der Swiss Innovation Park Biel/Bienne neue Weltrekordhalter sind für die meisten 3-D-gedruckten Wagen in einer Modelleisenbahn! Con­gratulations, you are officially amazing.» (Bieler Tagblatt)