So zerfliesst das vegane Ei. Video: zvg

Weder die Menükarte noch die Preise hat er bisher publiziert, doch er habe für seinen Diner zahlreiche Reservationen erhalten. «So können wir besser planen», sagt Schmid. Er rechnet nicht damit, dass dieses Projekt einen Gewinn abwerfen wird. Zu gross sei der Aufwand, den Bus herzuschaffen und umzubauen.

Doch sein oberstes Ziel ist ein anderes: «Ich will den Leuten veganes Essen näherbringen. Für mich ist es das politischste Thema überhaupt.» Das macht er seit einem Jahr mit dem Foodtruck, bei dem er mit günstige Preisen anbot. «Niemand soll wegen des Geldes nicht bei mir essen können.»

Anders als sein besprayter Foodtruck, der in den Wintermonaten eingestellt ist, belässt er den Omnibus in den Originalfarben. Dieser dürfte – wie bereits das Zirkuszelt – mit der Zeit von Graffiti und Tags bedeckt werden. Für Schmid ist dies keine Sachbeschädigung: «Wir wollen sehen, was daraus entsteht», sagt der ehemalige Sprayer.

Baugesuch eingereicht

Die Schützenmatte soll mit dieser Zwischennutzung belebt werden. So wollen es der Stadtrat und der Gemeinderat. Vor Ort hält der Verein Platzkultur die Fäden zusammen. Der Regierungsstatthalter Christoph Lerch hatte dem Verein eine auf drei Monate befristete Betriebsbewilligung erteilt, gestützt auf das Gastgewerbegesetz.

Damit alles seine Richtigkeit hat, hat nun die Stadt Bern kürzlich ein Baugesuch für das «Aufstellen von Fahrnisbauten» eingereicht. Bislang sind keine Einsprachen beim Regierungsstatthalter eingegangen. Die Einsprachefrist läuft bis am 8. Februar.