Ein Teelicht, das Leben veränderte

Ein einzelnes Teelicht kann einen riesigen Schaden anrichten. Ende Juni 2018 geriet ein Stöckli in der Gemeinde Vechigen in Brand.90 Angehörige der Feuerwehr beteiligten sich an den Löscharbeiten. Für die Bewohner des Hauses blieben übrig: Schutt und Asche, ein Schaden von über einer Million Franken, furchtbare Erinnerungen und ein Gerichtsprozess.