Ein Raumschiff auf dem Bauernhof

Guido Schwarz steht daneben, die Arme eng um den Körper geschlungen. In Bern sei es kälter als in Zürich, meint er und ringt sich zu einem Lachen durch. Schwarz hat einen langen Tag hinter sich. Am Donnerstagmittag wurde der Lastwagen in Zürich-Seebach beladen: 7 Meter hoch, 4,5 Meter breit und 2,5 Tonnen schwer ist der Raumfrachter, der nach Bern gebracht wurde. Um Viertel vor zwei in der Nacht startete der Schwertransport, Schwarz fuhr in seinem eigenen Auto hinterher.

Ein Glücksfall

«Hätten wir keine Lösung gefunden, hätte man den Frachter verschrotten müssen.»Guido Schwarz, Leiter des Swiss Space Museum

Auf dem Bauernhof von Landwirt Res Kunz erinnert das Raumfahrt-Artefakt an ein Ufo, das am falschen Platz gelandet ist. Ein silbernes Raumschiff, am Kran schwebend zwischen Erntemaschine und Güllefass, oberhalb des Gürbetals inmitten von weiten Feldern. Dass der Frachter kostenlos in Kunz’ Scheune unterkommen kann, sei ein Glücksfall, betont Guido Schwarz: «Hätten wir keine Lösung für ihn gefunden, hätte man ihn verschrotten müssen.»

Guido Schwarz ist Leiter des Swiss Space Museum – wohl fast das einzige Museum ohne Räumlichkeiten. Der Zürcher besitzt mittlerweile eine beachtliche Sammlung an Weltraumstücken, darunter etwa einen kompletten Raumanzug oder einen Luftreinigungsfilter, wie er auch in der Apollo-13-Mondkapsel verwendet wurde. Noch fehlt es aber an einem Ort, an dem er seine Sammlung ausstellen kann. Als ihm das Unternehmen Ruag Space den Raumfrachter anbot, konnte Schwarz trotzdem nicht widerstehen. Für den symbolischen Wert von einem Franken kaufte er das Artefakt.

Konkret handelt es sich bei der gigantischen Kapsel um einen Prototyp des Automated Transfer Vehicle (ATV). Die Ruag entwickelte den Frachter, nach dessen Vorbild fünf weitere Exemplare gebaut wurden. Zwischen 2008 und 2014 wurden diese ins All geschossen, beladen mit Vorräten für die Internationale Raumstation ISS. Lebensmittel, Treibstoff und Materialien für Experimente – mit etwa 5 Tonnen Fracht konnten die Kapseln bestückt werden. Die Besatzungen der ISS wiederum füllten die ATV mit Müll und sendeten sie zurück Richtung Erde, wo sie beim Eintritt in die Atmosphäre verglühten.