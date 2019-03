Ein Räuschling zum Apéro?

Im Kuchenlokal Apfelgold in der Länggasse nistet sich ab heute eine Weinbar ein. Sara De Giorgi importiert für ihr Projekt keine einzige Flasche in die Schweiz. 250 Traubensorten wachsen in der Schweiz, 80 davon sind autochthon.

«Es gibt extrem viel zu entdecken», sagt Sara De Giorgi. Die angehende Weinakademikerin macht ab Mittwoch im Apfelgold an der Bonstettenstrasse 2 die Weinbar «Apéro» auf. Dort werden vor allem Kuchen verkauft, aber auch dazu hätte De Giorgi einen Weintipp: «Zum Apfelkuchen passt zum Beispiel ein herber Riesling aus dem Wallis.»