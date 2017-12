Ein Quartett trifft sich zum letzten Jass

In dieser gemütlichen Jassrunde unter Könizer Politikern wird die politische Gesinnung zur Nebensache. Ueli Studer, der SVPler, Rita Haudenschild, die Grüne, Katrin Sedlmayer, die SPlerin, und Urs Wilk, der FDPler, wollen streng nach den gängigen Regeln in ihr wohl letztes Spiel als aktive Gemeinderäte steigen. Was heisst: Beim Schieber, auf den sie sich geeinigt haben, entscheidet das Kartenglück darüber, wer mit wem im Zweierteam gegen die beiden anderen antritt.

So kommt es, dass Präsident Ueli Studer, der eine Schaufelneun aus dem Stapel zieht, mit Katrin Sedlmayer (Herzsieben) zusammenspannt. Gegen Rita Haudenschild (Herzass) und Urs Wilk (Schaufelbauer).

Leidenschaftlich, zögerlich

Mit den Klischees ist es ohnehin so eine Sache. Dass Ueli Studer als bodenständiger SVPler das Schweizer Nationalspiel genauso beherrscht wie sein bürgerlicher Kollege Urs Wilk, wundert kaum. Aber Rita Haudenschild, die Grüne? Mit Schwung legt sie die Karten auf den Tisch, kommentiert fachkundig den Lauf der Dinge.

Sie redet von «Vorhand», wenn sie den Trumpf bestimmen und als Erste ausspielen darf, klagt über «Brettli», wenn sie nur lauter Wertlose in der Hand hat. In ihrer Familie sei sehr viel gespielt worden, erklärt sie ihr Wissen. «Mein Vater war ein leidenschaftlicher Jasser.»

Katrin Sedlmayer, ihre Mitstreiterin aus dem links-grünen Lager, passt da schon besser ins gängige Bild. Sie sagt gleich von Anfang an, ihre Jasserfahrung beschränke sich auf ein paar wenige Skilager in der Oberschule. Entsprechend konzentriert geht sie ans Werk, zögert, wenn sie eine Karte ausspielen soll. Für die aufmunternde Bemerkung von Ueli Studer, sie mache ihre Sache doch ganz gut, hat sie nur den knappen Satz übrig: «Wenn man weiss, dass ich nicht drauskomme.»

Heftige Diskussionen

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Quartett zum Kartenspiel trifft. Lange Jahre haben die vier im Könizer Gemeinderat zusammengearbeitet, sich dabei immer wieder zu geselligen Runden getroffen. «Das erste Mal waren wir 2007 in dieser Runde am Jassen», blickt Ueli Studer in die Vergangenheit. Und ergänzt, wie wertvoll es sei, sich als Politiker im lockeren Rahmen begegnen zu können: «In der politischen Auseinandersetzung ist der Ton durchaus auch mal heftig. Wenn wir uns aber nach einer Sitzung noch zum Umtrunk trafen, konnten wir emotional herunterfahren, uns wieder in einem anderen Klima begegnen.»

«Wenn wir uns nach einer Sitzung noch zum Umtrunk trafen, konnten wir emotional herunter­fahren.»Ueli Studer

Trafen, konnten – Ueli Studer redet nicht ohne Grund in der Vergangenheit. An Silvester läuft für ihn und seine drei Mitspieler die Zeit in der Könizer Exekutive nach 12, 13 oder gar 14 Jahren definitiv ab (siehe Bildlegende).

So will es die Gemeindeordnung, und weil vier eine so gute Zahl ist, hat diese Zeitung das Quartett flugs an den Jasstisch geladen. Nicht nur zum Spiel, sondern auch, um Rückblick zu halten auf ihre lange hauptamtliche Arbeit in der Berner Vorortgemeinde mit ihren gut 40 000 Einwohnern.

Überraschender Widerstand

Die vier lassen sich nicht lange bitten. Mit seinem Lob auf die informellen Kontakte ist Ueli Studer eigentlich schon mittendrin: Er blendet zurück in die vorvorletzte Legislatur, als von bürgerlicher Seite her das Begehren nach einer kleineren Exekutive gestellt wurde.

Luc Mentha, SPler und damaliger Präsident, «hat uns mal auf einer Wanderung zur Seite genommen und uns als bürgerliche Kollegen nach der Meinung gefragt», erzählt der SVPler, und FDP-Kollege Urs Wilk nickt. Nicht zuletzt dank solcher Gespräche sei das Modell mit den aktuell fünf Sitzen politisch möglich geworden.

Rita Haudenschild kommt derweil auf die Arbeiten an der Ortsplanung und den «überraschend heftigen Widerstand» zu reden, der dem Gemeinderat in diesem Dossier jüngst ausgesetzt war.

Die Einfamilienhausbesitzer begehrten wegen möglicher Verdichtungen und drohender Kosten auf, die Bauern wegen der Schutzzonen, die, wie sie fürchteten, ihre Tätigkeit bedrohten. «Es waren Themen, die bei uns kaum zu reden gegeben haben», sagt Ueli Studer. Er lässt durchblicken, dass im Gemeinderat andere, in der Öffentlichkeit kaum beachtete Bereiche intern weit umstrittener waren.

Dass der Gemeinderat auf die heftige Kritik rasch mit Kompromissvorschlägen reagieren konnte, führt Ueli Studer nicht zuletzt darauf zurück, «dass wir vier als Team schon so lange funktionierten». – «Es war eine pragmatische Sache», ergänzt Urs Wilk.

Debatte ums Tram

Als wohl schwierigste Phase seiner politischen Arbeit bezeichnet Ueli Studer die Zeit vor fünf Jahren, als die heftig umstrittene Tramvorlage Gemeinderat und Parlament beschäftigte. Er redet vom «extremen Druck», den der Kanton mit der Behauptung aufsetzte, ohne einen baldigen Bau der Linie verfielen die in Aussicht gestellten Bundesgelder.

Auch die Könizer Behörden fochten mit diesem Argument – bis sich herausstellte, dass es falsch war. Gleichzeitig wurde der politische Widerstand so gross, dass der Gemeinderat nicht mehr darum herum kam, seine Tramdelegation neu zu besetzen.

«Das alles», stellt Ueli Studer fest, «hat uns als Gremium hart auf die Probe gestellt. Trotzdem konnten wir uns zusammenraufen, haben wir es geschafft, uns gegenseitig nicht Sand ins Ge­triebe zu streuen.»

Was nicht heissen soll, dass sich das Quartett nicht auch auf die Finger geschaut hätte. Daran erinnert Katrin Sedlmayer, wenn sie bildlich feststellt: «Wir haben uns gegenseitig im Gärtli gejätet, haben einander dann und wann sogar einen regelrechten Rosenstock ausgemacht.» Mal habe der eine mit seinem Trumpf gestochen, mal die andere eine Niederlage eingesteckt, aber: «Wir waren uns mehr einig als uneinig. Sonst hätten wir uns als Gremium nur blockiert.»

Kopf an Kopf

Der Bogen zurück an den Jasstisch ist gespannt, «Katrin», entfährt es Ueli Studer spontan, als seine Partnerin unnötig Punkte verschenkt, «das darfst du nicht.» Rita Haudenschild frotzelt, man dürfe ihr gern noch einen Zehner drauflegen, während Urs Wilk mit gespielter Ernsthaftigkeit auf Ueli Studers tadelnde Worte reagiert: «Interna verrät man doch als Politiker nicht.»

Lange ist unklar, wer obenaus schwingen wird, doch nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Ren­nen entscheiden Rita Haudenschild und Urs Wilk einen ersten Umgang für sich. Die zweite Runde spielen die vier nicht mehr zu Ende. Die vereinbarten zwei Stunden sind um, bevor eines der beiden Teams die magische Grenze von 1000 Punkten erneut erreicht hat. (Berner Zeitung)