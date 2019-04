Ein Postauto fährt ins Nichts

Dabei wäre die Lösung so einfach. Die Postautos müssten an ihrem Start- und Endpunkt Kirchdorf einfach etwas weniger lang herumstehen. Dass dies möglich ist, stellen sie zu den Randzeiten Tag für Tag unter Beweis. Dann sind sie auf dem Hinweg nämlich ein paar Minuten früher und auf dem Rückweg ein paar Minuten später dran und erreichen die S-Bahn in Münsingen locker.

Einverstanden, normalerweise enden die morgendlichen und abendlichen Postautokurse nicht im Nichts, sondern in guten Anschlüssen in Wichtrach. Doch wenn die S-Bahn nicht fährt, nützen diese keinem etwas. Darum, liebe Leute bei Postauto: Wieso habt ihr den Fahrplan für die Baustellenzeit nicht angepasst und konsequent auf Münsingen ausgerichtet? Man habe die Auswirkungen der S-Bahn-Sperrung schlicht unterschätzt, schreibt die zuständige Verkaufsleiterin. Und gelobt gleich Besserung: Ab Montag werde man vorübergehend zwei zusätzliche Kurse einschieben. Abfahrt in Kirchdorf um 7.25 und 8.25 Uhr mit schlankem Umstieg in Münsingen.