«Ein Peitschenknaller nutzt sich ab»

Verraten Sie uns, Herr Rubin: Wie macht man aus talentierten Spielern Spitzenkräfte?

Wir sind hier in Thun optimal aufgestellt, was das angeht. Jene Spieler, welche die U-19 verlassen, können sich in der Nationalliga B bei Steffisburg oder in unserer 2. Mannschaft in der 1. Liga entwickeln. Die Talentiertesten von ihnen trainieren zwei-, dreimal pro Woche mit uns mit, sodass sie uns und unsere Philosophie kennen lernen – und dann bereit sind, wenn wir auf sie zurückgreifen.