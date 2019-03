Sie werden die Fasnacht eröffnen, der Bär wird tanzen.Zwei Minuten vor dem Start erscheint der Präsident Daniel Graf in einer Seelenruhe. Im Lift festgesteckt? Nein, er war Kaffee trinken, meint er und grinst.

An seiner Brust baumelt ein pinkes Plüschherz, in seinem roten Zylinder stecken lange Federn, die so manche Wange kitzeln werden. Sein Gesicht ist dunkel geschminkt, Blutäderchen zieren seine Wangen und ein wenig erinnert Daniel Graf an Jonny Depp im Film Alice im Wunderland. In der Hand hält Graf einen Stock mit Silbergriff, das Zepter der Berner Fasnacht, der Taktgeber des Monsterkonzerts, der am Abend noch für Gesprächsstoff sorgen wird.

Die Rampensau

Seit 22 Jahren ist Daniel Graf bei der Berner Fasnacht aktiv, davon die letzten fünf Jahre als Präsident. Angefangen hat alles, als er sich als Handballer verletzte und plötzlich Zeit für andere Aktivitäten fand. Animiert hätten ihn Verwandte, so spielte er Schlagzeug in einer Gugge, war bei zweien Major und gründete sogar eine Gugge selber. «Ich bin eine Rampensau und bin mir für Nichts zu schade», sagt er.

Vor seinem Auftritt auf dem Bärenplatz hat er schon einige Stationen hinter sich und noch zahlreiche vor sich. Hinter ihm liegt der Besuch im Fasnachtskeller in der Gerechtigkeitsgasse, wo der Schlüssel für die Bärenbefreiung abgeholt wird. Auch abgehakt hat er ein Treffen mit der Polizei, um über Sicherheitsthemen zu sprechen.

Nach der Bärenbefreiung begrüsst er die Fasnächtler zum diesjährigen närrischen Treiben. Er geniesst das Bad in der Menge, ergreift das Mikrofon, stimmt ein Liedchen an, und beim Überqueren des Platzes kassiert er Umarmungen und Küsschen. Die meisten hat er vor einem Jahr das letzte Mal gesehen. «Die Fasnacht gibt mir so viel Freundschaft, die ich sonst nirgends erlebe», schwärmt er.